Tristeza y desconcierto entre católicos

Ciudad Juárez- Asombro, desconcierto y tristeza provocó entre los fieles y comunidad la detención del padre Aristeo, considerado un ícono de la beneficencia y servicio en la ciudad.

Heziquio Trevizo Bencomo, portavoz de la Diócesis, expresó que les llena de tristeza porque es un golpe fuerte, independientemente de los resultados.

“Esperamos en Dios que salga bien. La ciudad ni nadie podemos olvidar su enorme servicio y asistencia”, mencionó.

Después de que se dio a conocer la noticia en redes sociales, algunos usuarios como ‘Marco Tulio Cicerón’ expresaron su asombro y desconcierto.

“Es muy lamentable que un personaje tan conocido por sus acciones siempre altruistas se vea envuelto en un asunto tan grave… creo que debemos esperar el movimiento del engranaje de justicia y que sea la autoridad quien investigue y determine culpabilidad o inocencia. Me es difícil creerlo, pero todo es posible en este mundo”, escribió.

Otra usuaria identificada como Jr. Solano Alejandra escribió:” No lo defiendo, pero tenemos mala costumbre de juzgar antes; ¡que triste! ojalá no sea cierto”.

Otros usuarios condenaron la situación, aunque coincidieron en señalar que se investigue y de ser responsable que se aplique la ley.

“No se me hace justo, yo he tratado con él y no me parece que se esté manchando su nombre”, escribió Susana Barahona.

Catalina Castillo, responsable de la Red por la Infancia en Ciudad Juárez, después de expresar también su asombro, dijo que como activista se debe de dar la importancia de proteger primeramente al menor de edad.

“Desde esa perspectiva necesitamos ser muy críticos los adultos y defender al menor de edad. Los adultos tenemos que proteger a los menores, las indagatorias se están dando y el debido proceso también se tiene que respetar. Si hay una situación de culpabilidad, realmente si hay delito, que se pague”, expresó.

“El Estado deberá de poner acciones ejemplares en ese sentido, porque si no la sociedad civil vamos a salir a posicionar la protección de niños, niñas y adolescentes en esta ciudad”, agregó. (Pavel Juárez / Salvador Castro / El Diario)