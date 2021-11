Tributo a la educación y agronomía

Ciudad Juárez.— Con el objetivo de mantener con vida su historia, adobe por adobe serán reconstruidos en el Parque Central algunos muros de la Escuela Particular de Agricultura, que empezó a funcionar desde principios del siglo pasado en la avenida Hermanos Escobar y que actualmente está en total abandono.

Pero a través de sus ventanales en lugar de verse el tránsito de estudiantes será percibida una museografía del jardín botánico del desierto que se sembró hace más de tres décadas al frente de la entonces Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, terrenos que hoy ocupa el Parque Central.

En 1906 comenzaron a formarse los primeros agrónomos al norte de México bajo la dirección de los hermanos Escobar, desde entonces sus cimientos albergaron parte de la historia de Ciudad Juárez: a unos años de que egresara la primera generación de estudiantes, en 1913 sus instalaciones fueron transformadas en hospital y cuartel militar por Francisco Villa.

Ante la toma, la escuela trasladó sus labores al otro lado de la frontera, en El Paso, Texas, donde sus estudiantes continuaron su formación en el interior de otras aulas. Fue hasta cuatro años después, cuando Venustiano Carranza estaba en la Presidencia, que se le permitió a los hermanos Escobar regresar a las instalaciones de la Escuela Particular de Agricultura en Ciudad Juárez, contó el arquitecto e historiador José Ignacio Frausto.

Con la intención de que la historia de una institución educativa que formó a hombres de todo el país no se derrumbe al igual que sus aulas, la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia y La Casa del Agrónomo trabajan para reconstruir algunos de sus muros en el lado poniente del Parque Central Hermanos Escobar, al frente del jardín botánico, además del silo –construcción en la que se almacenan granos–, donde las primeras generaciones grabaron sus nombres.

Los viejos muros de adobe, que después de más de un siglo de haber sido edificados comenzaron a destruirse, pasaron a ser propiedad particular de los nuevos dueños del terreno, porque al no ser edificados antes de 1899, no fueron resguardados como patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Sin embargo, se permitió que se rescate de entre los restos parte de los muros y algunos ventanales que continúan en pie, así como la estructura superior del silo, para reinstalarse en los alrededores de La Casa del Agrónomo y rendir tributo a la educación y a la agricultura.

Los trabajos de traslado comenzarán dentro de un mes, pero se espera que a principios del próximo año arranque el proyecto, pues los adobes serán llevados pieza por pieza hasta levantar una vez más al menos cinco de las paredes que alguna vez fueron salones de clases para alumnos que viajaron de diversas partes del país a esta frontera para estudiar agronomía.

Entre ellos se encuentra el ingeniero Francisco Rivera Galván, quien perteneció a la generación de 1966-71 y viajó desde Baja California para realizar sus estudios de nivel superior en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, pero después de egresar continuó su vida en Ciudad Juárez y ahora es representante local de la asociación nacional de egresados.

El próximo 22 de febrero la escuela cumplirá su 115 aniversario de haber sido edificada, por lo que se espera que ese día no sólo se pueda presentar la reconstrucción de los muros, sino también la museografía del jardín botánico y una sección con maquinaria que era empleada por los estudiantes para sus prácticas de agronomía. Con ambos espacios se pretende mantener en pie la historia de la Escuela Particular de Agricultura.