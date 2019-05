Trenzan su corazón en lucha contra cáncer

Ciudad Juárez— Para trenzar su corazón en la lucha contra el cáncer, decenas de juarenses se dieron cita ayer en un evento de donación de cabello que organizó la asociación Cancer Survivor para conmemorar su décimo aniversario de acompañamiento en la lucha contra este padecimiento.

Con el lema “Porque una parte de ti, puede revivir en su sonrisa”, desde el mediodía en el centro comercial Las Misiones, el ambiente se tornó festivo ante la solidaridad de quienes llegaron dispuestas a cortar su cabello, así como de quienes lo hicieron previamente para llevar su trenza lista durante el evento.

Pero eso no fue todo, ya que para aquellos que no cumplían con el largo de cabello requerido para participar en esta donación, con la que se realizarán pelucas oncológicas, se lanzó “el reto” para que aceptaran ser rapados con máquina para solidarizarse.

“Estamos muy contentos de haber llegado a 10 años, esto inició como un proyecto entre dos hermanas sobrevivientes de cáncer y saber que los juarenses lo adoptaron, lo hicieron suyo y es parte de mil familias, te deja sin palabras”, comentó Lourdes Tejada, una de las fundadoras de Cancer Survivor.





Entregan 400 pelucas a pacientes con cáncer en 10 años

Contó que son ella y su hermana las que decidieron realizar este esfuerzo al ser sobrevivientes de este padecimiento, aprendieron todo lo necesario para ofrecer servicios que complementan el tratamiento de quimioterapias y radiación, como las pelucas oncológicas, turbantes, alimentación, cómo controlar efectos secundarios, entre otras cosas.

“Yo quiero que personas como mi mamá que tienen a su hija, como ella me tuvo a mí con cáncer, sientan que hay más opciones, y que los médicos se sientan también acompañados en el camino de atención al paciente y eso nos animó”, dijo.

“El paciente no nada más necesita quimio y radiación, necesitamos más cosas”, comentó, y narró que el primer evento en grande fue motivado por niñas y niños con cáncer que decían que querían ir a la escuela pero no podían por bullying y discriminación.

Por dicho motivo inició “Trenzando Corazones”, que más que ser un evento para reunir cabello, es también para pacientes que quieren acercarse a recibir orientación sobre todo el proceso y solicitar una peluca.

“Es un evento para ellos, donde la gente se une regalando un pedacito de sí para los pacientes”, expuso, y también informó que la organización sólo recibe trenzas de cabello una vez al año, por ser materia orgánica, para enviarse a una fábrica que las regresa según las peticiones de los pacientes con cáncer, lupus y alopecia.

También señaló que ya con 10 años desde su fundación, se ha logrado entregar aproximadamente 400 pelucas a niñas, niños y adultos que por los tratamientos perdieron su cabello.

Entre los donadores que hicieron su aporte de cabello y además aceptaron el reto de raparse, se encontró Tania Sandoval, de 26 años de edad, quien mencionó que esto es ser empática y sentir un poco de lo que ellos están pasando, además de saber que será de ayuda.

“En realidad no estaba nerviosa, ya cuando me cortaron el cabello y me lo sentí dije ¡a la!, como que no tenía ni idea de cómo me iba a ver, no lo tenía ni visualizado”, expresó.

Cabe mencionar que para hacer una peluca oncológica se requieren entre 10 y 15 trenzas de cabello, y son hechas a mano, por lo que podría considerarse como un proceso artesanal, mencionó Tejada.





