Trece años... y la justicia pendiente

A trece años de ser escenario de la explosión de un coche-bomba, de los hechos violentos de más alto impacto en la ciudad, la avenida 16 de Septiembre esquina con Bolivia no tiene mayor progreso que un paradero sin utilizar, congestionamiento vial por esa obra y negocios cerrados de manera definitiva.

Aquí, algunos viandantes que transitan por esta esquina desconocen lo ocurrido. Dicen que no vivían en Juárez o eran muy jóvenes, casi niños, por lo que poco o nada saben del ataque que costó las vidas del médico José Guillermo Ortiz Collazo, del agente federal Ismael Valverde Solares y el ciudadano César Gabiño Aviña, así como de las afectaciones a ciudadanos detenidos, torturados y acusados de actos que no cometieron.

Y el hombre que públicamente se autoincriminó como el que ordenó el atentado contra agentes federales por presuntamente favorecer al Cártel de Sinaloa, fue entregado por el Gobierno federal a Estados Unidos, dejando atrás una larga historia de corrupción e impunidad.

José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, declaró ante la Policía Federal (creada por Genaro García Luna) ser el autor intelectual del ataque a agentes federales ocurrido el 15 de julio del 2010, el año más violento en la historia moderna de Juárez al registrar 3 mil 57 asesinatos.

“El coche-bomba se puso porque un día atrás o dos días atrás habían detenido a un compañero al que denominábamos ‘El 35’ y se puso el coche-bomba pues en represalia a eso, el 35 era compañero”, dijo Acosta Hernández en una entrevista videograbada y difundida por la entonces Policía Federal.

José Antonio Acosta Hernández, alias ‘El Diego‘

El detenido fue Jesús Armando A. G., de 35 años, identificado por las autoridades locales como el líder operativo del grupo denominado La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.

Según declaró en video “El Diego”, quien se encuentra en una prisión de máxima seguridad, el objetivo era asesinar a agentes federales.

“Yo estaba en Juárez, hablé con él vía telefónica (‘El 35’), le pregunté si no había explosivos y él me comentó que sí, fue una idea que me salió, la (bomba) fabricó ‘El Coma-10’, y doy instrucciones donde se va a poner el vehículo”, agregó ante las preguntas realizadas por una mujer.

El civil era “un sujeto que pertenecía al Cártel de Sinaloa”, según narró el excomandante de la Unidad Antisecuestros de la entonces Procuraduría General del Estado, con Patricia González como titular.

A César Gabiño Aviña se le privó de la libertad en el cruce de las calles Isla Hawaii e Isla Ascensión en la colonia 16 de Septiembre. Era de oficio mecánico y tenía su propio taller en las calles Costa Rica e Ignacio Mejía.

A él le dispararon, lo vistieron de agente municipal y lo bajaron en el cruce de la avenida 16 de Septiembre a la altura de la calle Bolivia, donde le dieron varios disparos y lo dejaron aún con vida.

Los vecinos pidieron auxilio y al lugar llegaron paramédicos de Rescate municipal, entre ellos Nancy Paz y Gabriel Cervantes Rojas, quienes forman parte de los paramédicos lesionados en el ataque; Gabriel falleció en el 2014 a causa de las lesiones, mientras que Nancy tuvo que ser incapacitada de por vida también por las lesiones sufridas.

El doctor José Guillermo Ortiz Collazo, quien tenía su consultorio a unos cuantos metros, salió al escuchar los disparos y al ver al hombre herido ordenó a su hijo que fuera por su botiquín, ya que pretendía brindarle los primeros auxilios.

Los agentes federales acudieron al lugar en apoyo y pocos segundos después explotó el auto.

Según Acosta Hernández, una persona vía remota detonó los 10 kilos de explosivos Tovex colocados en un auto particular. “Se logró el cometido”, dijo “El Diego”, quien afirmó que luego intentaron poner otro coche-bomba pero no se activó el explosivo.

Un agente de la desaparecida Policía Federal narró que ese día él y sus compañeros pasaron “por ahí antes de que ocurriera la explosión, andábamos patrullando, vimos a los compañeros auxiliando al supuesto policía caído y regresamos al apoyo, pues no estábamos lejos del accidente”. Los agentes federales habían realizado actos de protesta y revelaron públicamente que sus jefes inmediatos superiores protegían al grupo originario de Sinaloa.

Para el 10 agosto del 2010 fueron detenidos Rogelio Amaya Martínez, de 27 años, quien trabajaba en una bodega; Noé Fuentes Chavira, de 29, cocinero en el restaurante La cabaña; Gustavo Martínez Rentería, de 24, quien laboraba en el bar Palenque; su hermano Víctor Manuel, de 19, y Ricardo Fernández Lomelí, de 28 años, no trabajaban.

La SIEDO los mantuvo bajo arraigo durante 80 días, pero luego fueron consignados por los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego y posesión de mariguana, artículos que supuestamente les encontraron al ser detenidos, pero no les imputaron cargos por los homicidios y lesiones ocasionados por el “bombazo”.

En marzo del 2014 recuperaron su libertad de los penales federales de Nayarit y Veracruz, después de largos procesos y daños psicológicos severos, que aún afectan a los cinco ofendidos.

Posteriormente fueron detenidos: José Iván Contreras Lumbreras, alias ‘El Keiko’; Fernando Contreras Meraz, alias ‘El Barbas’; Mauro Adrián Villegas, alias ‘El Blaky’; Lorenzo Tadeo Palacios, alias ‘El Chury’; Jaime Arturo Chávez González, alias ‘el Jimmy’; Martín Pérez Marrufo, alias ‘El Popeye’; Daniel Fernando Contreras Fernández, alias ‘El Barbas’, y Jorge Antonio Hernández, alias ‘El 20’.

Sobre este último grupo no existen datos públicos de una sentencia condenatoria.

