Trazan su camino a través de la música

Con el proyecto “Orquestando el tejido social a través de la música” se trabaja con niños y adolescentes que viven en la zona nororiente de la ciudad para desarrollar su talento musical, pero además buscando prevenir conductas de riesgo, como involucrarse en pandillas o adicciones.

Con este programa se promueve, a través de la música, el desarrollo humano y artístico de niños y jóvenes de escasos recursos o en situación vulnerable, dándoles oportunidades de crecimiento y desarrollo para su vida, dijo Jove García, director artístico del mismo.

El proyecto brinda clases de música a niños de 7 a 17 años y jóvenes de 18 a 22, con instrumentos musicales de orquesta sinfónica, y es impulsado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), la Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Ciudad Juárez y con el apoyo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Las clases de música se imparten en un modelo semipresencial, ya que tienen reuniones en línea a través de plataformas digitales y periódicamente lecciones presenciales, para cumplir los protocolos de higiene señalados por las instituciones de salud ante la pandemia de Covid-19, dijo Gilberto Cueva Pizarro, presidente del consejo local Juárez de la Fechac.

De acuerdo con el proyecto, explicó, una vez que avancen en sus clases se integrarán a la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Revolución UACJ, compuesta por estudiantes intermedios, y posteriormente podrán ser parte de la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez, en donde tocarán los avanzados.

El director artístico, Jove García, destacó que con este programa han beneficiado a 160 niños y adolescentes que viven en el nororiente de Ciudad Juárez; ellos se sienten muy entusiasmados en sus clases y sueñan con ser parte de la orquesta mayor.

Además, mencionó que no necesitan tener un conocimiento base sobre música o instrumentos musicales, el proyecto les enseña desde cero a tocar y se les brinda todo para que ellos puedan desarrollarse por completo en el instrumento que deseen.

“En esta tarea estamos trabajando para llevarles a los niños oportunidades a través de la música orquestal y coral”, explicó.

Comentó que esta experiencia también brinda grandes momentos a los pequeños músicos, pues en años anteriores sus esfuerzos y talento los han llevado a presentarse en distintas ciudades de México y Estados Unidos.

“Musicalmente he aprendido mucho, ya que tenemos un profesor individual para cada instrumento, además las clases me han ayudado mucho para mejorar mi carácter, me han enseñado a ser más persistente y veo a mis compañeros como si fueran de mi familia”, dijo Silvia, alumna beneficiada por el proyecto.

Gilberto Cueva Pizarro, presidente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, explicó que para impulsar este proyecto han trabajado en alianza con la Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, y han coinvertido más de 4 millones de pesos.

Con ello se ha logrado impulsar este programa llamado “Orquestando el tejido social a través de la música”, con el que se busca desarrollar el talento, habilidades para la vida y prevenir conductas de riesgo en niños y adolescentes que radican en la zona nororiente de Ciudad Juárez, indicó.

“Invertimos en proyectos que tocan y transforman vidas como este, todo esto gracias a la generosa aportación de empresarios y empleadores chihuahuenses”, dijo Cueva Pizarro.

Impulsores

• Fundación del Empresariado Chihuahuense

• Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Ciudad Juárez

• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez