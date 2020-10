Tratado de agua con Estados Unidos se tiene que cumplir: AMLO

Cortesía

Ciudad Juárez.- Pese a las diferencias con el gobierno del Estado, el Gobierno Federal siempre seguirá apoyando al pueblo de Chihuahua, aseguró esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su visita a Ciudad Juárez.

“Vengo a decirles que independientemente de la diferencias que tenemos, que no se pueden ocultar proque ya basta de hipocresía, hay que llamar a las cosas por su nombre... nosotros vamos a seguir apoyando siempre al pueblo de Chihuahua, que no se malinterprete, no vamos a abandonar al pueblo de Chihuahua, vamos a seguir apoyando proque no es que tengamos diferencias con la gente”, afirmó el presidente.

Dijo que por encima de los intereses de los partidos está el interés general, el interés de la nación.

“Desde 1944 hay un tratado de agua con Estados Unidos, que es de los pocos tratados en donde se beneficia más a nuestro país, sin embargo tenemos que cumplir con los compromisos que tenemos de entregar el agua. Nos dan très veces más agua de lo que nosotros tenemos que regresar, ese es el convenio”, apuntó.

El no respetar el tratado puede ser motivo de revisar el tratado, con lo cual se podría afectar a México con una entrega menor de agua, externó López Obrador.

“Nosotros queremos mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y lo hemos logrado porque ha sido una relación de respeto mutuo”, argumentó.

Dijo que ya todos los estados del norte contribuyeron con el agua que tienen que entregar a Estados Unidos, que sólo está el faltante de Chihuahua, porque de manera “oportunista” se opusieron a que se entregue el agua.

López Obrador también destacó que “ Ciudad Juárez siempre ha sido solidaria, fraterna y protectora de quienes luchan por la justicia, por la libertad, por la defensa de la soberanía... siempre se ha destacado Chihuahua y en particular Ciudad Juárez”, por lo que comenzó su campaña a la presidencia en esta frontera , recordó.