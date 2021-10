Trastoca pandemia la salud mental

Ciudad Juárez.- Sentirse triste, enfadado o estresado la mayor parte del día por cuestiones simples como falta de habilidad para resolver un conflicto en casa, trabajo o escuela, son las primeras señales para cuidar la salud mental y prevenir algún trastorno grave como ansiedad o depresión.

Desde 1995 la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyeron el 10 de octubre como el Día de la Salud Mental con el propósito de contribuir a la toma de conciencia acerca de los problemas de este tipo y erradicar algunos de los mitos y estigmas más comunes.

De acuerdo con información de la OMS, a medida de que los países han ido aplicando reglas para restringir la movilidad y reducir el número de infecciones por el virus de Covid-19, cada vez más personas han cambiado radicalmente su rutina cotidiana.

Muchas personas con algún padecimiento mental no identifican sus afecciones al considerar su estado como natural

Algunas de ellas tienen que ver con la denominada ‘nueva realidad’, en donde se encuentran dinámicas como el teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas que requieren tiempo para acostumbrarse.

Adaptarse a esos cambios en los hábitos de vida puede resultar especialmente duro para las personas con algún trastorno, según explica Mariana Salcido, coordinadora del Área de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria II.

“La salud mental incluye todo, es el bienestar tanto emocional como psicológico, nuestra esfera social, está en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando hay un malestar afecta nuestra forma de pensar, cómo nos sentimos, cómo actuamos, por eso es bien importante poder identificar qué aspectos nos están afectando”, dijo.

La funcionaria indicó que en ocasiones es fácil para una persona saber cuando tiene un dolor de cabeza o de estómago, por lo que solicita de inmediato ayuda de un médico, pero cuando se trata del bienestar mental no siempre es tan sencillo, ya que en ocasiones el afectado puede asociar su malestar con un estado “normal de vivir”, por lo que no se da cuenta de que su problema de ‘tristeza permanente’, ira o estrés puede derivar en un conflicto de salud.

‘Puede afectar calidad de vida’

“La gente no se da cuenta de que sus problemas de salud mental pueden ser un trastorno que está afectando su paso de vida, sus relaciones personales, su productividad, su contacto con la familia, y lo deja pasar, y eso no está bien, se debe estar consciente de que vivir cansados o tristes, tener problemas para dormir o para la ingesta de alimentos, tienen que ver con síntomas de un trastorno más serio”, comentó.

Algunas de las consultas con psicólogos y psiquiatras más comunes en Ciudad Juárez, según información de la Jurisdicción Sanitaria II, son aquellas relacionadas con la ansiedad y depresión, así como por problemas padres-hijos, pareja y la falta de habilidad para resolver conflictos o competencias necesarias para la vida laboral y escolar.

Salcido Gándara señaló que cuestiones como no poner límites en el aspecto laboral, exceder las horas de trabajo, comer a deshoras, no dormir bien o consumir otras sustancias que hagan al cuerpo sentir una sensación de bienestar como pastillas, café o alcohol, son señales a las que hay que prestar atención, por lo que lo más recomendable es acudir a terapia con un especialista.

“Hay niveles de trastorno del estado de ánimo, desde moderados hasta más elevados. Los primeros son aquellos que podemos sobrellevar en el día a día, pero en la medida de que no les tomamos importancia se agudizan y deterioran más nuestras habilidades y se van haciendo incapacitantes, hasta llegar a un punto en el que ya no se pueden manejar con terapia, sino que se requiere un especialista en psiquiatría y tomar algún medicamento como antidepresivos, sólo por no poner atención a esas luces de advertencia”, agregó.

Padecimientos mentales no tienen edad

Un problema de este tipo puede presentarse en personas de cualquier edad, desde pequeños hasta adultos mayores, sin embargo, aún existen estigmas que agravan la situación, dificultando que el afectado decida atenderse a tiempo.

“Hoy en día hay muchas asociaciones civiles e instituciones públicas que cuentan con atención psicológica y trabajan mucho este tipo de problemas, sin embargo, el miedo al qué dirán hace que muchos no acudan a consulta o por el temor de que los juzguen de locos. Actualmente también colaboramos con una mesa de salud mental, donde el objetivo es ése, disminuir ese estigma que hay y ayudar a las personas a que tengan más acceso a una mejor atención”, afirmó Salcido.

En Ciudad Juárez existen 12 centros de salud a cargo de la Jurisdicción Sanitaria local, como el Todos Somos Mexicanos, Anapra, Luis Estavillo, CAAPS Águilas de Zaragoza, Revolución Mexicana, Galeana, Independencia y Azteca, entre otros, que ofrecen el servicio de atención psicológica, además del Centro Integral de Salud Mental (Cisame).

“Lo más importante es que si no cuentan con un servicio médico, las personas tienen derecho al Insabi, que es completamente gratuito y que ofrece esta ayuda. En el caso de los centros de salud, si el interesado tiene una derechohabiencia se le cobra un costo mínimo de 105 pesos por tres consultas, sin embargo, si no pertenecen a ninguna institución de salud se les brinda la atención de manera gratuita”, dijo.

Según información de la Secretaría de Salud del Estado, de enero a septiembre del presente año en Juárez se han brindado cerca de 12 mil atenciones en el área de salud mental, apenas por debajo de los 16 mil 946 servicios que se otorgaron durante todo el 2020.