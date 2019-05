Trasladarán al sur del país a 46 centroamericanos

Ciudad Juárez— Ante la petición de la Casa del Migrante, el Gobierno de Chihuahua ayudará a regresar esta semana a la frontera con Guatemala a un grupo de 46 centroamericanos que fueron retornados por la administración de Donald Trump a Ciudad Juárez bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (PPM).

De acuerdo con el director del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), Enrique Valenzuela, se trata de migrantes que han decidido renunciar voluntariamente a su proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, ya que en algunos casos cuentan con su primera cita para la Corte hasta junio del próximo año.

“Es su voluntad regresar, nadie los está presionando, ellos lo están pidiendo así. Se les va a brindar por esta única vez ese apoyo por parte del Gobierno del Estado directamente, para llevar un camión que salga desde aquí desde Ciudad Juárez hasta la frontera sur. Ellos seguirán su destino, ellos lo único que han solicitado es esto”, dijo el funcionario.

Los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador que serán apoyados no cuentan con recursos para regresar a su país, después de haber sido engañados en Centroamérica sobre lo fácil que era llegar a Estados Unidos, comentó Valenzuela.

“De alguna manera se sienten engañados por quienes en un principio los animaron y los vinieron a traer hasta acá para finalmente darse cuenta que no iban a permanecer en Estados Unidos” pues ya fueron retornados a Juárez.

La mayoría de los aproximadamente 2 mil 600 migrantes devueltos a esta frontera “mínimamente se sienten desconcertados, muchos devastados, vuelven aquí a esta ciudad y ya ni siquiera quieren ir a su cita, les están dando citas para febrero y otros ya sabemos que hasta junio de 2020 los están citando”.

Aunque este será un apoyo especial para un grupo específico, se busca que a través del Instituto Nacional de Migración (Inami) se consigan recursos para asistir a más personas que quieran regresar a su país de origen.

Y es que como publicó El Diario el pasado fin de semana, después de pasar hasta 10 días detenidos en El Paso, grupos de centroamericanos que son devueltos se están quedando a dormir en las calles de Juárez al menos una o dos noches hasta que logran albergarse o regresar a su país.

El director del Coespo destacó también que durante su visita a Juárez hace dos semanas, el comisionado del Inami, Tonatiuh Guillén López, conoció la problemática real de la migración en esta frontera.

“Él se fue bien enterado, ya para entonces había citas hasta febrero –de 2020– mínimamente. El comisionado está entendido de la problemática que hay aquí, no hay manera de que diga que no conoce la problemática local que tenemos por la presencia de tantos migrantes, no nada más de los que arriban sino de los que nos regresan de Estados Unidos”.

El Gobierno federal, dijo, está enterado de la problemática local, por lo que le continuará insistiendo en los apoyos que se necesitan para atender el fenómeno en la ciudad.