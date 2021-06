Trasladan a migrantes asegurados en rutas ante ausencia de funcionarios del INM

David Cruz / El Diario de Juárez / Migrantes suben al camión David Cruz / El Diario de Juárez / Migrantes suben al camión David Cruz / El Diario de Juárez / Los migrantes no pueden ser trasladados en patrullas de la SSPM David Cruz / El Diario de Juárez / La Guardia Nacional resguardó el viaje de los migrantes David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ante la ausencia de los titulares del Instituto Nacional de Migración (INM) en la segunda propiedad intervenida por policías municipales para rescatar a migrantes extranjeros privados de su libertad, agentes optaron por solicitar apoyo a transportistas y movilizar a las víctimas a un albergue, informaron los agentes.

El general retirado del Ejército Mexicano, Pedro Alcalá López, delegado, y María de Jesús Carrera, subdelegada del INM, simplemente apagaron sus teléfonos celulares, comprobó esta tarde El Diario.

En el lugar, los agentes municipales están documentando el segundo caso de privación ilegal de la libertad de ciudadanos extranjeros que eran retenidos en una finca totalmente hacinados y en condiciones inhumanas. Los agentes esperaban que el personal del INM acudiera a este punto para organizar el traslado de las personas en vehículos cerrados, pero no han acudido y no responden sus teléfonos celulares.

En su desesperación por brindar ayuda humanitaria con comida, sanitarios y agua, los agentes llamaron a un concesionario del transporte público para pedirle prestada una unidad y trasladar en un solo viaje a las personas rescatadas.

“No se presentó nadie de Migración, aquí estamos esperando que lleguen pero ya pasó mucho tiempo”, dijo un oficial en el lugar.

Agregó que los extranjeros no pueden ser trasladados en patrullas, por lo que eran necesarias las unidades de Migración, sin embargo, los titulares no acudieron al sitio pese a ser notificados de manera oficial. Intentaron llamarles por teléfono y no contestaron, posteriormente apagaron sus teléfonos celulares.

Los oficiales informaron que esta situación será presentada ante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, por el secretario Raúl Ávila, a fin de evitar este tipo de situaciones que dejan en condición de vulnerabilidad a ciudadanos extranjeros cooptados por grupos delictivos en su intento por ingresar a Estados Unidos sin documentos legales.

El traslado es realizado bajo custodia por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Guardia Nacional.