Trasladan a albergues a 19 migrantes haitianos

Ciudad Juárez.— Migrantes de origen extranjero y nacional continúan arribando a Ciudad Juárez en busca de albergue o trabajo, mientras esperan una oportunidad para cruzar a Estados Unidos, como ocurrió la tarde del martes con un grupo de 19 haitianos quienes acudieron al Centro de Atención Integral para el Migrante (CAIM) del Consejo Estatal de Población (Coespo), en donde fueron canalizados a un espacio de la Red de Albergues.

Kinsun, de 36 años de edad, narró que salió de Haití hace cuatro años con su esposa, pero permanecieron más de tres en Chile, en donde hace un año tuvieron a una hija, con quien continúan su camino hacia el norte, por lo que hace siete meses llegaron a Tapachula. Y después de lograr un permiso humanitario para permanecer un año en México, finalmente lograron acercarse a la frontera con Estados Unidos.

“En Haití he sufrido gran cosa, porque mataron a mi papá y a mi hermana también; es difícil (vivir) en Haití”, recordó quien en 2018 decidió huir de la violencia que estaba viviendo su familia, para ir hacia Estados Unidos, aunque el camino no ha sido ni corto ni fácil.

Mientras cargaba la ropa de los tres integrantes en bolsas, el caribeño narró que llegaron a esta frontera para trabajar; y luego, cuando Estados Unidos ofrezca una mejor oportunidad a los migrantes, poder cruzar.

“Yo elijo acá (Ciudad Juárez) porque acá es más fácil para poder encontrar un trabajo. Otras fronteras son peligrosas y a Tapachula llegamos hace siete meses, pero mucho mucho tiempo no podíamos tener papeles y no pude trabajar nunca, nunca, en siete meses no hice trabajo ni un solo día, no dan trabajo allá. Pero ahora tenemos visa humanitaria y a mí me dijeron que aquí dan trabajo”, dijo el caribeño con un español fluido, aunque su lengua materna es el criollo y su segunda lengua es el francés, idiomas que sólo hablaban la mayoría del grupo.

En Haití, Kinsun trabajaba como mecánico, por lo que buscará emplearse en esta frontera en el mismo trabajo o en otra cosa, mientras recibe el apoyo de un espacio humanitario.

Dijo que no todos los integrantes del grupo llegaron juntos a Ciudad Juárez, pero que se encontraron aquí y pidieron el apoyo de Coespo para tener un lugar en donde vivir.

De acuerdo con Enrique Valenzuela, coordinador estatal de Coespo, “sí hay un leve incremento en el número de personas que están arribando a la ciudad, pero todavía no es un incremento significativo, y principalmente estamos recibiendo a gente de Haití y de pronto también de Honduras”.

Dijo que en el caso de los haitianos, muchos llegan a las oficinas del CAIM en busca de albergue, pero la mayoría lo que busca es trabajo, como en el caso del grupo que arribó la tarde del martes.

“Cuando les preguntamos si van a Estados Unidos nos dicen: no, nosotros venimos aquí a Juárez. No tienen la idea de entrar ahorita a Estados Unidos. Quieren trabajar aquí”, destacó Valenzuela.

Hasta ayer, se estimaba que en los 25 espacios de acogida con los que cuenta la ciudad, permanecían albergados unos 2 mil 700 migrantes, entre nacionales y extranjeros, de los diferentes fenómenos migratorios, como expulsados bajo Título 42; retornados con una cita ante la Corte de Inmigración de El Paso, a través del programa “Permanecer en México” de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) o quienes han llegado a la ciudad pero quienes esperan a que el gobierno de Joe Biden cambie sus políticas migratorias para poder cruzar la frontera.