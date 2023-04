Tras tragedia migrante, AMLO critica falta de apoyo de EU

Ciudad Juárez.— En su visita a Ciudad Juárez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de la muerte de 39 migrantes en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración, calificándola como un acontecimiento triste y criticó que a pesar de proponer varios proyectos a Estados Unidos no se ha hecho nada.

"Este es un día triste de visita a Ciudad Juárez", mencionó en su mensaje a los denominados Servidores de la Nación.

PUBLICIDAD

"Nos duele mucho, porque hemos estado trabajando para evitar esas desgracias; desde el principio de este Gobierno, hemos trabajado por atender las causas de los problemas, a ir más allá, porque tenemos muy claro que nadie se va de sus países, de sus comunidades, por gusto", agregó en la reunión realizada de manera privada.

De acuerdo con la Delegación de Programas para el Desarrollo, López Obrador mencionó que el fenómeno de la migración estaba marcado por la pobreza y la falta de oportunidades que era lo que llevaba a que miles de personas salieran cada día de sus países con la intención de llegar a Estado Unidos sorteando infinidad de peligros.

Aseguró que desde su Gobierno han estado insistiendo mucho por que se apoye a habitantes del Caribe y de otros países de Centroamérica y Sudamérica.

"Pero no hemos tenido respuesta, ni del Presidente Trump, ni ahora del Presidente Biden, se han hecho proyectos, hemos enviado infinidad de propuestas, pero no se ha hecho nada", recalcó, según dio a conocer la Delegación federal.

"Nosotros, desde nuestra capacidad y con toda la buena intención, con mucho esfuerzo, hemos llevado los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro a algunos países de Centroamérica en la que ha habido muy buena respuesta, pues muchos hombres y mujeres que querían irse a los Estados Unidos, ya no se han ido gracias a estos programas", afirmó.

El Mandatario federal recalcó que ahora el Presidente Joe Biden hizo el plan de becas temporales para quienes quieren ir a Estados Unidos a finales de octubre del año pasado, y esto fue de bastante ayuda, porque bajó el flujo migratorio, pero aún no es suficiente, hace falta que se invierta en estos países.

En América Latina, anotó, no se ha vuelto a invertir desde los tiempos del Presidente Kennedy.

Según López Obrador, desde entonces no hay nada de programas reales de ayuda y lo que ahora hacen es enviar muy poquito a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que, criticó, se vuelven pura simulación, pues se quedan con el dinero que de por sí es poco y lo usan para sus muy buenos sueldos y estructuras burocráticas, pero no le llega nada a la gente.

Aseveró que en Estados Unidos insisten mucho que esta es la mejor manera porque los gobiernos son corruptos en América Latina.

El Mandatario dijo que ha insistido que no todos los gobiernos lo son, que hay gente muy trabajadora y honesta que quiere lo mejor para sus países.

"Pero si siguen desconfiando, les he dicho que le hagan como nosotros, que le den el dinero a la gente, de manera directa que les den una tarjeta y ahí depositen, pero no, no les importa", dijo.

En su mensaje comentó que desde su Gobierno se mantendrían con su ideología de atacar las causas, ya que "no se puede atacar el mal con el mal".

Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar, fue quien fungió como anfitriona en la reunión que López Obrador sostuvo con personal de la Delegación Estatal y Bancos del Bienestar en Ciudad Juárez.