Tras tragedia, busca recuperar cuerpos de migrantes arrollados

Ciudad Juárez— En medio del dolor de haber perdido a su esposa embarazada y a su hijo de cinco años –los dos migrantes atropellados el jueves en esta frontera–, Julio Rodríguez sufre desde Guatemala la burocracia del Gobierno de su país y la falta de dinero para poder recibir sus cuerpos.

“Ya me confirmaron, desgraciadamente sí es cierto, fue identificada por medio de señas particulares que yo les di y por el tipo de calzado que llevaban… Ahora la verdad yo no sé qué voy a hacer, no tengo dinero para el velorio, estoy juntando dinero acá”, dijo el esposo de Celeste Irene Monterroso Reyes, de 24 años, quien contaba con ocho meses de gestación, y padre adoptivo de José Antonio Herrera Monterroso, de cinco años de edad.

Celeste y Julio esperaban el próximo 9 de febrero el nacimiento de su primera hija, pero quería a José Antonio como si fuera su hijo, aseguró al recordar que el niño le llamaba “papito” y que estaba muy contento porque ya iba a llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con Rodríguez, la persona con la que ha hablado del Consulado de Guatemala en Tijuana ya le confirmó que se trata de su esposa y su hijo, por lo que le pidieron fotografías, identificación y las actas de nacimiento vigentes de ambos, trámites que logró realizar hasta ayer en la tarde.

“Ya entregamos toda la documentación para la identificación oficial, ya se enviaron a Tijuana, pero se hizo tarde y hasta el lunes van a continuar los trámites, porque no trabajan ni sábado ni domingo; hasta el lunes voy a tener que ir a la capital para la identificación oficial y a averiguar cuándo los van a traer”, lamentó.

Dijo que la misma persona del Consulado de su país le informó que ellos se harían cargo de los traslados de los cuerpos de Ciudad Juárez hasta el aeropuerto de la ciudad de Guatemala, por lo que el traslado de casi cuatro horas hasta su municipio y los gastos del funeral correrían por su cuenta.

Rodríguez, de 41 años de edad, se dedica a la cosecha de café en Mataquescuintla, en el departamento de Jalapa, Guatemala, pero actualmente no hay trabajo, por lo que con ayuda de su familia desde ayer comenzó a recabar dinero.

Celeste y su hijo fueron atropellados aproximadamente a las 5:43 de la mañana del jueves sobre la avenida Tecnológico y la calle Francisco Baca Gallardo, frente a la maquiladora Lear La Cuesta.

A las 7 de la mañana del mismo jueves su esposo recibió una llamada de un número desconocido que le dijo “¿Conoces a Celeste Monterroso? Tu esposa y tu hijo tuvieron un accidente en Ciudad Juárez, los atropellaron y murieron con la criatura que esperaba” y al buscar las noticias, su primo encontró la noticia del atropello en El Diario de Juárez.

“El martes había hablado con ellos, ella me dijo que como iba embarazada y con un niño iba a ser muy fácil entrar a Estados Unidos, mi bebé estaba tan contento, me dijo: ‘papito, ya vamos a llegar, y cuando llegue te voy a mandar traer’”, narró entre lágrimas quien esperaba el nacimiento de su hija en dos semanas.

El fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava López, informó ayer que según la necrocirugía que le realizó el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) a los cuerpos, ambos murieron debido a los golpes que sufrieron al ser arrollados por el vehículo.

Hasta ayer más de 4 mil migrantes habían llegado a esta frontera, al igual que Celeste y su hijo, en busca del asilo político en Estados Unidos, según datos de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, donde continuamente reciben a niños y mujeres embarazadas.

Ni la mujer ni su hijo habían llegado al albergue, ya que venían acompañados por un pollero o guía quien les ayudaría a cruzar la frontera.





Esperan peritaje para definir responsabilidad

La Fiscalía Zona Norte espera el resultado de un peritaje terrestre que defina la situación jurídica del conductor que arrolló a una madre y su hijo sobre la avenida Tecnológico la mañana del jueves, donde las lesiones les provocaron la muerte, informó Jorge Nava, fiscal Zona Norte.

Tránsito presumió de la responsabilidad del conductor de un vehículo Caliber identificado como Jaime Rodríguez, quien se habría distraído en la conducción y no logró observar que ambas personas iban cruzando la avenida Tecnológico cerca de las 5:45 de la mañana del jueves en el cruce con la calle Francisco Baca Gallardo, de acuerdo con el vocero de esa dependencia vial, José Luis Sánchez.

Pero según el fiscal Jorge Nava se solicitó a expertos de Servicios Periciales de la Fiscalía un nuevo peritaje terrestre para determinar responsabilidades en el accidente.

El conductor permanecía detenido ayer en los separos de la Fiscalía Zona Norte dentro del término constitucional de la investigación que es de 48 horas posterior a la detención, según informó el funcionario.

Hasta no tener los resultados del peritaje se determinará si el detenido sería puesto a disposición de un juez para que este determinara la situación jurídica del mismo, se aseguró. (Con información de Miguel Vargas)