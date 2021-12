Tras suspensión de clases presenciales temen aumente el rezago escolar

Docentes, padres de familia y estudiantes de nivel básico temen que la reactivación de la educación a distancia incremente el rezago académico provocado por las clases virtuales, pero apoyan la decisión de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) de suspender las actividades presenciales en los planteles educativos como una medida para combatir los contagios de Covid-19.

“Como madre estoy de acuerdo en que hayan suspendido las clases porque está creciendo otra vez lo del Covid, pero me perjudica porque no aprenden de la misma manera, y además es difícil para los alumnos que no tienen teléfono o no tienen Internet”, dijo Nora de Dios, madre de una estudiante de segundo grado en la Escuela Secundaria Técnica 56, de la colonia Puerto La Paz.

La matrícula estudiantil del plantel es de mil 600 estudiantes, pero durante el período de educación a distancia que abarcó los últimos meses del ciclo escolar 2019-2020 y todo el período del 2020-2021, cerca del 30 por ciento no se conectó para atender sus clases virtuales ni se comunicó con sus docentes, señaló el director de la escuela, David Hernández.

“Ahí está la ambigüedad: es necesario estar aislados por los riesgos que se están corriendo porque están aumentando los casos a nivel nacional y la única manera de detenerlo es estando aislados, pero el uso de la tecnología para las clases virtuales le causa problemas a algunos alumnos porque no tienen conectividad ni equipos para trabajar”, dijo Hernández.

La primera vez en que los estudiantes de nivel básico dejaron de asistir a las aulas fue en marzo de 2020, cuando se adelantó el período de Semana Santa con la idea de que podrían retornar a los planteles al concluir las vacaciones, pero ante el alto número de contagios y decesos a causa del Covid-19 los estudiantes y docentes debieron terminar el ciclo escolar a distancia.

Después, para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 se pronosticó un regreso general a las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, pero una vez más la Secretaría de Educación y Deporte determinó reactivar la educación a distancia a la espera de que las condiciones de salud permitieran la reactivación de clases presenciales.

Luego, en noviembre de 2020, la dependencia dio a conocer los criterios de evaluación para el primer período del ciclo: una calificación aprobatoria para los estudiantes que tuvieron una comunicación y participación sostenida con sus docentes, pero a quienes se comunicaron de forma intermitente se les registró la letra “I”, de “Información insuficiente”, en el apartado de “Observaciones y comentarios generales del docente” y, finalmente, a los que nunca se comunicaron se dejó el espacio en blanco.

A partir de los datos registrados por los docentes en el Sistema de Información Educativa (SIE), la SEyD dio a conocer que durante la evaluación del primer trimestre del ciclo escolar –actualizado en enero del 2021– 24 mil 679 estudiantes nunca se reportaron, 111 mil 664 lo hicieron de forma esporádica y 463 mil 914 se comunicaron de forma continua, de los 711 mil 138 alumnos inscritos en el período.

Pero al cierre del ciclo escolar fueron 29 mil 974 alumnos los que tuvieron una comunicación inexistente y 86 mil 757 estudiantes los que tuvieron una participación esporádica o parcial, por lo que a nivel estatal fueron 116 mil 731 estudiantes de nivel básico quienes recibieron una calificación mínima aprobatoria a pesar de que nunca se comunicaron con sus maestros o lo hicieron en al menos una ocasión, reveló la dependencia.

“Tuvimos alumnos con los que nunca tuvimos acercamiento por ningún medio, estuvimos asistiendo a la escuela en guardias y había padres de familia que se acercaban a pedir información y el cuadernillo de actividades para quienes no podían conectarse, pero hubo alumnos que nunca se reportaron”, contó el director de la Secundaria Técnica 56, por lo que teme que la situación vuelva a repetirse.