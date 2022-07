Tras sufrir por coronavirus, lleva a su hijo a vacunar

Ciudad Juárez.— Tras enfermar por Covid-19 en el pasado y atravesar dificultades, Antonia Palacios, de 46 años de edad, no tuvo ninguna duda en llevar a su hijo Antonio, de 11 años, a ser vacunado con el biológico de Pfizer. Ambos asistieron al gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), desde donde llamaron en la actual campaña al resto de los padres de familia a llevar a sus niños a inocular contra el SARS-CoV-2.

“No me dolió, pero hubo varios que sí se pusieron nerviosos”, dio a conocer el menor. A su vez, la madre expuso que resulta muy importante aplicar también en los más pequeños el biológico, debido a que si bien no todos tienden a presentar síntomas graves, son transmisores o vectores a considerar entre los más vulnerables. “El virus se portó suavecito”, expuso el menor. Sin embargo, para Antonia la enfermedad distó de ser leve.

PUBLICIDAD

“Casi todos en mi casa enfermamos: mi hermana, mi cuñado y yo, mi hija también. Sí me asusté, pero me traté en mi casa, tenía la primera vacuna, ahorita ya tengo las tres, pero sí me puse mal”, manifestó la habitante de la frontera, en la cual desde ayer martes 19 comenzó a inmunizarse al grupo etario de los nueve a los 11 años. Tal esfuerzo permanecerá durante este miércoles 20 y mañana jueves 21 de julio.

Además de la citada sede en Ignacio Mejía y Montes de Oca, la Secretaría de Bienestar informó que operan el estadio de beisbol, en la avenida Sanders; también, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), en el número 3051 de la colonia Lote Bravo; y el Centro de Convenciones Anitas, en Ramón Rayón #1658. Estarán atendiendo de las 8:00 a las 14:00 horas. Al exhorto de las ciudadanas se sumó el Colegio Médico.

El presidente del gremio de los profesionales en Medicina, Alonso Ríos Delgado, señaló que el coronavirus está tomando fuerza con su quinta ola y por ello, en el período vacacional, la comunidad debe aprovechar para colocar en sus tutelados los biológicos norteamericanos que, dijo, representan un blindaje elevado que será de gran beneficio para la contención de las cadenas de dispersión en esta contingencia sanitaria.

“Sí exhortamos a la población a que por favor atiendan el llamado de las autoridades, y prestos todos a vacunar a los niños porque son los más desprotegidos, son los que se están enfermando, y caray, sí hay algunos intubados, amenazados en perder su vida. Hagámoslo por los niños, hay que atender este llamado a la vacunación, debemos apoyar a nuestros niños: nietos, hijos, sobrinos, a quien sea”, enfatizó el doctor.