Tras salir de prisión denuncia amenazas

Ciudad Juárez.— Tras haber permanecido preso durante 10 años, acusado de ser uno de los autores de la explosión del autobomba, Jesús Daniel Estrada Hernández, logró demostrar su inocencia y salir libre, pero ahora enfrenta las pérdidas que esa situación le generó, una de ellas es la de su vivienda, que pretende ser invadida e incluso ha recibido amenazas de muerte, denunció.

De acuerdo con el archivo periodístico, Jesús Daniel fue detenido por elementos de la Policía federal en octubre de 2010 junto con otras 13 personas, acusadas de perpetrar los hechos registrados el 15 de julio de ese año en la avenida 16 de Septiembre y Bolivia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, asegura que fue detenido por una confusión cuando se encontraba en el cruce de las avenidas De las Américas y Hermanos Escobar, donde trabajaba como payasito de crucero.

Fueron 10 años los que pasó recluido en el penal de Puente Grande en Jalisco bajo los cargos de delincuencia organizada, hasta que pudo comprobar que no tuvo relación con el atentado, mencionó.

Al regresar a Ciudad Juárez en 2020, encontró que su vida era completamente diferente, debido a que su madre y su tío quienes habitaban una vivienda ubicada en el mismo terreno, ya habían fallecido.

Dijo que la parte de la casa que él habitaba ya estaba convertida en tapia, por lo cual se dedicó a limpiarla y rehabilitarla, pero ahora los vecinos de la casa de al lado pretenden quitársela bajo el argumento que su tío se las dejó antes de fallecer.

Jesús Daniel mostró dos de las denuncias que ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado, con folio 37-2021-0021688 por el delito de lesiones y otra con el folio 37-2021-0023321 por el delito de amenazas, al señalar que los vecinos de al lado han amenazado de muerte, sin embargo asegura que la situación sigue igual.

“El problema es que se metieron a la casa y cuando vieron que yo ya estaba arreglando, poniendo techo y todo eso comenzaron a meterse, la casa era de mi papá y una división de mi tío, y mi tío se hizo cargo de la casa cuando murió mi papá. Yo me hice responsable de la casa pero a mí me detuvieron por equivocación, estuve 10 años encerrado y cuando vine por acá no tenía dónde quedarme y regresé a mi casa”, mencionó.

La vivienda se encuentra en la calle Heriberto Jara de la colonia Álvaro Obregón, indicó.

Dijo que sus vecinos, que son una familia, integrada por Gerardo C., Elvira C. y sus hijos Joel y Raymundo, constantemente lo amenazan de muerte para que abandone la propiedad.

Jesús Daniel dijo que debido a la situación legal por la que atravesó, difícilmente encuentra un empleo formal, por lo que actualmente trabaja en un vivero y regresó al crucero a hacer las funciones de payaso.

“Las personas que me amenazan dicen que mi tío les dejó la casa pero nunca me han enseñado un papel firmado o algo que me diga que no me puedo meter, dicen que van a vender la casa, el papá ya me ha tratado de matar, ahorita me estoy quedando en otro lado por lo que me pasó, pero yo me tengo que andar escondiendo”, señaló.

El afectado solicitó que la Fiscalía investigue los hechos y se le brinde protección para que pueda regresar a su vivienda.