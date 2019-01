Tras persecución, detienen a adolescente con camioneta robada

Cuauhtémoc.- Tras una persecución por calles de la colonia Campesina y otras aledañas a ese sector, agentes de la Policía Municipal detuvieron a un menor de edad, de 17 años, quien conducía una pickup robada en la comunidad de Anáhuac, en Cuauhtémoc.

Los policías preventivos se trasladaron a las calles Pensamientos y Rosas donde reportaban personas sospechosas y cuando arribaban a ese crucero dos jóvenes abordaron una pick up Silverado color verde, modelo 2004 y emprendieron la huida.

Los agentes les marcaron el alto para que se detuvieran pero se dieron a la fuga.

Los agentes siguieron a los sospechosos y en la calle Benjamín Franklin de otro fraccionamiento cercano sólo detuvieron a Mauricio Brayan G. R.

La unidad asegurada traía las placas EML4931 las cuales pertenecen a un carro Nissan Sentra, modelo 1986.

En la pick up que tripulaba el menor se encontraba una motocicleta que no cuenta con reporte de robo.