Tras choque presuntamente amenazan a Uber

Ciudad Juárez— Un incidente vial registrado la noche del pasado sábado en la colonia Emiliano Zapata demostró la manera impune en que supuestamente hombres armados amenazaron una mujer dedicada a prestar servicio de Uber.

La conductora narró que cerca de las 22:00 horas del sábado y tras abordar a una pasajera en una tienda de conveniencia de la calle División Del Norte, resultó amenazada con armas de fuego por un choque que no tuvo consecuencias.

La afectada solicitó la reserva de su identidad y destacó que, al recoger a una pasajera, un vehículo que se echó de reversa le dañó una mica trasera de forma accidental.

Dijo que se bajó a exigir la reparación del daño y no llegó a un acuerdo con el conductor, a quien lo acompañaba otro hombre a bordo de una vagoneta Dodge color blanco.

En respuesta los dos tipos le mencionaron que “así déjelo, porque le vamos a hablar a ‘El Siete’ y va a valer madres”, dijo la afectada.

Mencionó que comenzó a tomar video del incidente mientras solicitó ayuda de otros conductores de Uber porque la discusión se tornó fuerte y los responsables evadían reparar el daño.

Los hombres se alejaron del lugar y minutos después regresaron en el mismo vehículo con armas a intimidarla, aseguró la víctima.

“Es increíble cómo actúan con tanta impunidad y frente a la vista de todos; cómo pueden andar armados y reaccionar de esta manera frente a un incidente menor, cuando a nosotros los Uber nos tocan retenes en todo momento”, dijo la mujer quien comentó que hizo del conocimiento de la Policía este incidente.

“Me tomaron fotos a mi auto y a las placas y me dijeron que si los denunciaba irían por mí; es increíble lo que me sucedió y que estos tipos no tengan consecuencias”, agregó que acudiría ante el Ministerio Público para denunciar los hechos.

