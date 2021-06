Tras agresiones, cierran calles; vecinos se quejan

Staff / El Diario de Juárez / Vialidad cerrada la colonia Las Arcadas

Ciudad Juárez— Ante las quejas de vecinos de las diferentes estaciones policiacas debido a que se encuentran cerrados los accesos de las calles colindantes como medida de seguridad, el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Raúl Ávila Ibarra, aseguró que esta acción es por el momento necesaria.

Lo anterior tras los ataques ocurridos el pasado lunes 14 de junio en contra de la corporación, que dejaron como saldo dos policías fallecidos (uno de ellos suspendido temporalmente de sus funciones) y una lesionada, así como tres presuntos agresores abatidos.

Las principales quejas por el cierre de calles las han expresado los vecinos de la Estación Sur, ubicada en la calle Valle del Cedro en el fraccionamiento Morelos; de la Estación Valle, ubicada en el fraccionamiento María Isabel, y de la Estación Oriente, que se encuentra en el fraccionamiento Las Arcadas, todas ellas en el interior de zonas habitacionales.

“Le daremos puntual seguimiento. Hubo una situación atípica a las condiciones de seguridad y tenemos que tomar ciertas acciones, esto no es permanente pero son acciones que de momento se tienen que hacer, haremos los ajustes necesarios”, aseguró el jefe policiaco.

Los afectados, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato, mencionaron que han tenido que cambiar sus rutas diarias para realizar sus actividades e incluso rodear algunas cuadras.

“La intención nunca es molestar a la ciudadanía, no estamos para eso, pero sí es necesario tomar ciertas acciones porque al final de cuentas al darse una situación de alto riesgo para los elementos lo que evitamos siempre son daños colaterales y es por eso que se toman siempre ciertas acciones, pero agradecemos la información y le daremos puntual seguimiento”, reiteró.

Corporación sigue en alerta

Aunque reiteró que, debido a que la investigación sobre estos hechos está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y no puede informar detalles específicos sobre el operativo realizado hace una semana, el funcionario indicó que se tiene identificado al grupo criminal que perpetró los ataques en contra de la corporación.

Dijo que el operativo coordinado entre la SSPM, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la FGE dio como resultado tres personas abatidas, 14 detenidos, 19 armas aseguradas, así como cartuchos y cargadores.

“Aparentemente todo inicia por una equivocación de estos grupos; al denotarse la primera ejecución se inician los trabajos de coordinación en el operativo red que se hace por parte de la secretaría, es donde se contacta el primer grupo, empiezan los enfrentamientos y de ahí detona ciertas acciones de una manera contundente en los resultados por parte de las tres instancias de gobierno”, mencionó.

Ávila Ibarra destacó que la corporación está en alerta ante estos hechos y por el momento es importante no bajar la guardia.

“Es parte del quehacer policiaco, cuando una mujer o un hombre se enfunda en un uniforme de Policía tenemos claro que es una profesión de alto riesgo, no te puedes esconder en un uniforme, no puedes esconder una unidad balaceada, es una ciudad complicada, sin embargo, eso no amedrenta a los elementos y día a día salen a dar su mejor esfuerzo”, refirió. (Mayra Selene González)