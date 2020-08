Transportistas tardan hasta 4 horas para cruzar

Iris González / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Al igual que en las filas para automóviles de los puentes internacionales, los viajes de camiones de carga para cruzar a El Paso se prolongaron por más de cuatro horas.

Sin embargo, Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas, descartó que esto se deba a una reducción en las garitas abiertas como sucede en las líneas de turistas, ya que afirmó que, en este caso, las exportaciones que hace la maquila a Estados Unidos sí son esenciales.

“Entendemos que la reducción de las garitas abiertas en las filas de los automóviles es para los no esenciales, en el lado de la carga, no tenemos prohibiciones para cruzar”, resaltó.

Detalló que el problema que se presenta desde la semana pasada específicamente en el puente Zaragoza obedece más bien a las fallas en los sistemas de la Aduana americana.

“Están lentos los sistemas, ya tenemos desde la semana pasada así, no nos dan una explicación, pero ni modo que quieran que le mercancía no cruce, lo que más bien tratan de evitar es que los no esenciales crucen a Juárez”, expresó.

Ayer, las filas de tráileres en el puente Zaragoza ocuparon parte del bulevar Juan Pablo II, muy similares a cuando se tuvo la crisis de migración.

“Tenemos ahorita tiempos de 2-4 horas, depende la celeridad que le de la Aduana americana, pero desde la semana pasada estamos así, pero luego cuando la Aduana americana trabaja normal, la mexicana no”, refirió.

Pese a ello, el líder de los transportistas descartó que las exportaciones se hayan quedado varadas, aunque en el caso de las importaciones, sí hay afectaciones, ya que las aglomeraciones de camiones que hay en el lado de El Paso para hacer los trámites a México dificultan la fluidez.

“Sí se han de haber quedado posiblemente algunas exportaciones, pero ahorita no tenemos reporte, sólo de las importaciones”, dijo.

Sotelo informó que los problemas sólo se presentan en el puente Zaragoza, ya que el Libre y el de Santa Teresa, operan con horario restringido por la pandemia.

