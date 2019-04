Tránsito lanza recomendaciones para evitar que niños sufran accidentes

Ciudad Juárez.- Con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la Dirección de Tránsito Municipal lanzó una serie de recomendaciones a los padres de familia para evitar accidentes durante esta temporada.

Algunos de los puntos que destaca es que los menores que transiten en la calle siempre vayan acompañados de un adulto, no conducir en estado de ebriedad, no cruzar la calle de manera imprudente, ya que esto solo se debe hacer por las esquinas y los cruces peatonales, los menores que viajan como pasajeros en los vehículos deben ir en silla de retención, además se indicó que al circular en bicicleta es más seguro hacerlos por las banquetas y no por las calles.

Se pide además que los menores no usen la calle como campo de deportes sino que jueguen en algún parque o zona segura.

Y es que la dependencia indicó que es durante los periodos vacacionales cuando los accidentes en los niños suelen incrementar debido a que pasan mayor tiempo en casa o en muchos de los casos ambos padres trabajan y se quedan solos en el hogar.