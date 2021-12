Transformarán la ciudad ‘en equipo’

Ciudad Juárez.— Una colonia más se benefició con el programa “Cruzada por Mi Colonia” que llegó al fraccionamiento Riberas del Bravo, la mañana de ayer y en donde se realizó la limpieza de las calles, rehabilitación de parques, destilichadero y otras actividades en el sector.

Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de esta ciudad, fue el encargado de dar el banderazo inicial con el que comenzaron los trabajos a cargo de la Dirección de Limpia y Parques y Jardines, que rehabilitaron 60 mil metros cuadrados del sector, se dio a conocer.

El alcalde felicitó a todos los empleados de Servicios Públicos por la labor que han realizado durante este programa, la cual también se lleva a cabo en conjunto con la ciudadanía, pues sólo así las cosas tienen un buen resultado a favor de todos.

“La intención es que podamos involucrar más y más a la sociedad, no vamos a transformar la ciudad sino lo hacemos todos en equipo, no se puede sólo el Gobierno, no se puede sólo una iglesia, no se puede sólo los vecinos”, señaló.

Además como parte del Día Nacional del Servicio, varios miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se sumaron a las labores junto con los vecinos.

Se informó que otras colonias que se han beneficiado de este programa son la Pancho Villa, Andrés Figueroa y el fraccionamiento Villa Residencial, en donde además se regalaron botes de basura a los vecinos, y se realizó una recolección de llantas, deshierbe y se repararon luminarias.

En el arranque también participaron Ernesto Guevara, director de Servicios Públicos Municipales; Daniel González, director de Obras Públicas del Municipio; Gibrán Solís, titular del Departamento de Limpia; Daniel Iván Zamarrón, titular de Parques y Jardines y Guillermo Lara, director de Alumbrado Público.

Se informó que en total participaron 235 empleados de la Dirección de Limpia con cuatro camiones recolectores, cinco camiones de la empresa PASA, tres camiones de caja abierta, una retroexcavadora.

Además 60 empleados municipales de la Dirección de Parques y Jardines, quienes utilizaron seis unidades tipo pickup, mientras que por parte de Alumbrado Público participan 10 empleados con cinco unidades y dos camiones canastilla.

Participantes

Dirección de Limpia

• 235 empleados

• 4 camiones recolectores

• 5 camiones de PASA

• 3 camiones de caja abierta

• 1 retroexcavadora

Parques y Jardines

• 60 empleados

• 6 pickups

Alumbrado Público

• 10 empleados

• 5 vehículos

• 2 camiones canastilla