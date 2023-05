Transforma su dolor en altruismo

Ciudad Juárez.- La muerte de dos de los hijos de Maribel Chávez en 2019 no la detuvo para continuar su labor altruista en la colonia Carlos Chavira, en donde ha servido la mesa por casi 20 años a cientos de niños y familias que han pasado por el comedor infantil El Refugio.

“Cuando volteo a ver los niños que vienen a tocarme la puerta me da mucha tristeza saber que tienen hambre, pero me acuerdo que mis dos hijos convivían con los chiquillos, y pienso que yo tengo una misión muy importante, y que ahora esos niños me ven como mamá, que ya no la tienen, porque aquí todos los días comemos juntos y reciben mi cariño”, contó Maribel entre lágrimas.

Maribel recordó que sólo había un pequeño cuarto en la calle Atrás Quedó la Huella, lugar en donde estableció el comedor, y que fue gracias a la ayuda de un médico que no permitió que le quitaran a su hija debido a un accidente que le sucedió, como retribución a la buena obra, ella compartió sus alimentos con los vecinos, y desde entonces no ha parado de quitarle el hambre a los pobladores de la colonia Carlos Chavira y otras aledañas.

El comedor atiende actualmente alrededor de un centenar de personas, entre niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, y personas en situación de calle.

Además de apoyar a sus vecinos, Maribel se hace cargo de los cuatro nietos luego de la muerte de sus hijos, pues sus otros cuatro hijos no residen en esta ciudad. “Ella tenía 22 años, la mataron el día del cumpleaños de su niña, en abril, y a los tres meses mataron a mi’jo, fue el mismo el que me quitó a los dos. A ella la degolló y le dio 22 piquetes, y a mi hijo lo encontramos muerto en su casa”, platicó entre lágrimas Maribel.

El comedor ofrece almuerzo y comida toda la semana, en su mayoría acuden niños que son huérfanos de padre o madre, los padres trabajan como operadores de maquila, en la construcción o en el comercio informal, dijo Maribel.

“Sabrá Dios qué sería de mí si no estuviera en el comedor, me imagino que andaría en las calles o no sé, yo no sé, quizás me hubiera perdido, pero esto es un propósito, Dios por algo me tiene aquí”, manifestó la entrevistada.

El comedor infantil está ubicado en la calle Atrás Quedó la Huella número 1903, en la colonia Carlos Chavira. Para más información puede comunicarse al teléfono (656) 384-8472.