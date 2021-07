Transcurren 28 horas sin energía eléctrica en la Hidalgo

Ciudad Juárez— Luego de más de 28 horas sin el servicio de energía eléctrica, habitantes de la Colonia Hidalgo denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho caso omiso a sus numerosos reportes, a pesar de que en más de una ocasión se les ha señalado que el servicio será restablecido en el transcurso del día.

Los vecinos del sector tuvieron que recargar la batería de sus celulares desde sus automóviles para continuar insistiendo ante la CFE, incluso algunos aprovecharon la electricidad de sus trabajos y teléfonos para hacer los reportes desde el lugar. Hasta el momento el reporte generado es: C0404657524.

Ante las altas temperaturas algunos vecinos optaron por dormir en otro lugar la noche de ayer, como la señora Marta Romero, incluso un hombre de 70 años que reside entre la calle Perú y Coyoacán tuvo que dormir el exterior de su casa –en el pasillo– para poder mitigar el calor dentro de su casa.

“Dijeron que fue una línea principal la que se dañó”, dijo Diana Domínguez, quien desde la mañana de ayer ha realizado números reportes al 071 y a pesar de que en más de una ocasión se le señaló que el servicio sería repuesto en el transcurso del día, hasta el momento continúa sin energía eléctrica.

Incluso otro vecino del sector denunció que en su último reporte a la CFE se le dijo que no había canastillas para que los técnicos repararan el daño, razón por la cual no han arribado al área afectada, y también se le dijo que una línea primaria era la que provocaba el problema, mas no cuándo lo arreglarían.

El largo tiempo sin el servicio ha provocado que los alimentos comiencen a descongelarse y otros a descomponerse, a pesar de que no han sido muy altas la temperatura registrada hasta el momento. Ayer el máximo fue de 35 grados celsius (95 grados fahrenheit), de acuerdo con The Wheather Channel.

La semana pasada los vecinos de la colonia Hidalgo se quedaron sin el servicio de energía eléctrica por 18 horas y en esta ocasión denunciaron tener más de 28 horas, ayer solo se restableció en un sector.