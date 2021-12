Tramitan más de 2 mil testamentos

Ciudad Juárez.— En lo que va del año, más de dos mil testamentos han sido recibidos en las oficinas del Registro Público de la Propiedad en Ciudad Juárez, según refirió la titular de la dependencia en la zona Norte, Karla Vergara Briseño.

De acuerdo con la funcionaria, durante la última semana de noviembre, la oficina ubicada al interior de la Unidad Administrativa “Pueblito Mexicano” atendía un promedio de 23 citas diarias para realizar el trámite de testamento ológrafo; hasta ese período, en el año se había recibido más de dos mil documentos.

Tan sólo en el mes de septiembre, cuando aplicaron los descuentos del 50 por ciento al trámite, 296 personas pagaron su testamento a precio especial; sin embargo, se especificó que esta cifra podría ser mayor, pues aún hay procesos que continúan su curso. Lo anterior debido a que a los usuarios se les permitió pagar y agendar su cita para concluir en meses posteriores.

La funcionaria destacó que aunque en septiembre el testamento tuvo un precio de 394 pesos gracias al descuento, el trámite se puede realizar en cualquier temporada del año. El costo vigente por el documento en el Registro Público de la Propiedad es apenas por debajo de los 800 pesos; mientras que si se hace a través de una notaría, el importe puede variar y podría sobrepasar los cuatro mil pesos, según información del Colegio de Notarios Públicos del Distrito Judicial Bravos.

Los requisitos para solicitar el testamento son: dos escritos iguales hechos a mano, expresando la voluntad del interesado –es importante señalar que si la persona no sabe escribir o no es legible la letra, no podrá concretar el proceso–; acta de nacimiento reciente (original y copia), así como dos copias de la credencial de elector o pasaporte mexicano.

En el texto se debe incluir nombre completo del testador, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, domicilio y posteriormente su mensaje de voluntad; asimismo, deberá escribir nombre del heredero y los datos de la propiedad a adjudicar.

Por último, en presencia de un abogado adscrito al Registro Público de la Propiedad, se depositan los dos escritos en sobres diferentes: uno se lo lleva el interesado y el otro se queda en resguardo de la dependencia.

Es importante precisar que el sobre que se lleve a casa no debe abrirse, tacharse o manipularse. El Gobierno del Estado indicó que el Registro Público de la Propiedad brinda asesoría jurídica gratuita en materia testamentaria.