Tráfico por CU ‘es insostenible’

Ciudad Juárez.— Filas de hasta dos horas, vehículos en sentido contrario y otros buscando atajos por terracería es la problemática que enfrentan a diario los estudiantes, docentes y personal administrativo que se dirigen a la Ciudad del Conocimiento y que cuentan con el bulevar Fundadores como único acceso, una situación que se agrava en temporada de lluvias.

Luego de que el camino que dirige al plantel 16 del Colegio de Bachilleres se inundó en varios sectores, lo que provocó que vehículos se quedaran atascados e incluso que las unidades de transporte público no accedieran, el subsistema educativo suspendió las clases de ayer con el objetivo de evitar que una vez más los estudiantes tuvieran que enfrentar las complicaciones del camino.

“Está horrible, me tocó que un chofer de la Universitaria bajara a todos los alumnos en medio de la brecha de lodo porque no quería quedarse atascado y los alumnos mojados por medio del llano, me tocó llenar mi troca de alumnos, pobres, todos llenos de lodo y mojados”, contó una madre de familia luego de que las lluvias afectaron el tránsito de los alumnos.

Aumenta con salida de maquiladoras

Además, el lunes de la semana pasada se reactivaron las clases presenciales en Ciudad Universitaria (CU) y estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) han tenido que enfrentar más de una hora de tráfico sobre el bulevar Fundadores, situación que se agravó con las lluvias registradas, lo que provocó que la espera sobrepasara las dos horas.

“El tráfico por el rumbo de CU es insostenible, ahorita la gente demora hasta dos horas para llegar a las 8 am, la salida a las 2 pm es otra locura, luego a las 4 se junta con la salida de las 3 de las maquilas”, dijo un docente que a diario enfrenta el congestionamiento vial junto con cientos de estudiantes, además de quienes se dirigen al Colegio de Bachilleres, luego de que el lunes 15 se incorporaron los alumnos de primer semestre.

Además, alumnos y docentes de la UACJ reportaron que pese al tráfico que se genera tanto a la hora de entrada como a la salida del plantel durante la primera semana no detectaron la presencia de Seguridad Vial, por lo que reportaron la situación al jefe de CU, Enrique Anchondo, quien emitió un comunicado en el que informó que se buscan soluciones a la problemática.

“Con el fin de dar solución a la problemática de tráfico vehicular que se ha presentado, básicamente en el tramo entre la Av. Miguel de la Madrid y Blvd. Fundadores, estamos trabajando con la Dirección de Seguridad Vial y Seguridad Municipal y ya se están realizando los trámites para realizar algunas modificaciones y búsqueda de opciones de acceso”, señaló el comunicado.

Falta entrada del ITCJ

Al respecto, la vocera de Seguridad Vial, Arlín Vargas, indicó que esta semana la UACJ solicitó el apoyo y fue a partir del miércoles a las 8:00 horas en que se envió a oficiales para dirigir el tráfico, los cuales reportaron que la revisión que realiza la institución en la entrada de las instalaciones afecta el flujo vehicular, por lo que harán el reporte para mejorar la situación.

“El problema son las autoridades, son muy ineficientes, la entrada es a las 8, pero se supone que ahorita están llegando más o menos 2 mil 200 alumnos en la mañana”, dijo un docente de la UACJ, quien explicó que tanto personal como estudiantes deben emplear hasta dos horas para trasladarse a la escuela y en la única fila que dirige a la escuela algunos alumnos conducen en sentido contrario o entre brechas para llegar a tiempo a sus clases.

Sin embargo, temen que la situación se complique aún más a partir de la próxima semana, cuando se incorporen a los salones de clases los estudiantes de segundo y tercer semestre del Colegio de Bachilleres, además de los alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, quienes también cuentan con un campus en la Ciudad del Conocimiento.