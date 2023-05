Traen a los juarenses todo el sabor de Oaxaca

Ciudad Juárez.- Con 40 expositores de Oaxaca, Tlaxcala y Taxco de Guerrero, la Dirección de Regulación Comercial municipal anunció la muestra del mes de Arte y Expresión Oaxaqueña en la plaza Misión de Guadalupe, en el Centro de la ciudad, a partir del 20 de mayo y hasta el 20 de junio.

Además, se contará con expositores originarios de la región de la mixteca, de la zona de Tuxtepec y los valles centrales de Oaxaca.

De todo un poco

“Principalmente se puede encontrar chocolate; los moles, negro, rojo, verde, pipián, ‘manchamanteles’, poblano, de tamarindo, de piñón; chapulines, mezcal, tlayudas, tamales oaxaqueños, café, nieve de garrafa, pan de nata; huipiles, guayaberas, jorongos, sombreros, huaraches; miniaturas de palma y en plomo, juguetes de madera, barro pintado, manteles, colchas”, comentó uno de los expositores de la muestra y representante del grupo de expresión oaxaqueña, Adán Oliveira.

La exposición de comida y artesanías de esa parte sureña del país tendrá un horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

“Lógicamente no son los mismos precios que en Oaxaca por el traslado, pero caro no es. Tenemos precios directos del fabricante, como botellas de mezcal de 200 pesos o 100 pesos, café desde 100 pesos; tenemos productos desde 20 pesos, no es caro”, apuntó Oliveira.

Los más de 40 estands de muestra y venta de artesanías y comida estarán en la plaza Misión de Guadalupe, atrás del Museo de la Revolución en la Frontera (Muref).

Apoyo a emprendedores

Por su parte, el titular de Regulación Comercial, Arturo Urquidi, señaló que aparte de ordenar la actividad de los ambulantes en el Centro de la ciudad, “se está trabajando para apoyar a los emprendedores, en este caso toca el turno a los productores de Oaxaca, quienes tienen tiempo con una representación en la ciudad”, agregó.

