Tráeme la pistola, gritó policía

Staff / El Diario de Juárez / Casa donde se registró la masacre

Ciudad Juárez— “Tráeme la pistola”, ordenó a gritos a su a su esposo, Mariela D.T., la exagente de policía, mientras se peleaba a golpes con una vecina; ese llamado causó la masacre ocurrida la madrugada del pasado domingo en la colonia Terranova.

Así se conoció ayer en la audiencia de cargos contra ella y su esposo, Benito, E.R., acusados de un triple homicidio y una tentativa de homicidio contra integrantes de una familia, quienes eran vecinos de los ahora presos.

El incidente se registró a las 5:00 horas luego las dos partes en conflicto ingirieron bebidas con alcohol toda la noche, cada una en sus domicilios, según se ventiló ante el juez de Control, Antonio Coos Araújo.

A Wendy Julissa Aguilar de la Torre, de 21 años, la primera víctima de ese incidente, le dispararon, y una vez tirada en la calle, le daban patadas en la cara y la golpearon con la cacha de la pistola, declaró ante el Ministerio Público una testigo sobreviviente.

Ésta última también es integrante de la familia agredida y también recibió un disparo que no llegó a penetrar porque la bala fue desviada por un celular que traía en su chamarra, según declaró, y después se confirmó de forma científica por los investigadores de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal.

Mariela D.T., y su esposo, Benito E.R., enfrentaron los cargos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa en la sala 3 de la “ciudad judicial”, en una audiencia de tres horas.

El representante social informó que el testimonio sobreviviente dijo que Benito E.R., esposo de la expolicía, disparó contra las tres víctimas mortales y contra ella, “decidido a matar a todos”.

Mariela D.T., está acusada como coautora de los homicidios, se precisó.

El Ministerio Público dijo al juez de Control que todo comenzó con una riña entre Mariela y Wendy, frente al domicilio de la primera, quien al momento del ataque todavía era Policía municipal.

El MP agregó que en el domicilio de la familia Aguilar Agüero se localizaron los cadáveres de Julio Roberto Aguilar de la Torre, de 24 años y del padre de éste, Julio Roberto Aguilar Palma, de 43 años.

A la vuelta de la cuadra se encontró el cuerpo de Wendy Julissa Aguilar de la Torre.

Julio Roberto hijo se apartó de su familia reunida en torno a una fogata con música y se dirigió caminando rumbo a la casa de la mujer policía, a unos 40 metros de distancia.

Luego sobrevino una pelea callejera entre la agente Mariela y Wendy Julissa.

La primera ordenó a su esposo llevarle la pistola que usa en su trabajo como policía municipal.

“Llegó disparando, yo sentí que me pegó una bala en el pecho, pero no sangré y me fui a esconder al patio”, manifestó la testigo, quien luego aseguró que la bala traspasó su chamarra y se impactó en el teléfono celular que traía guardado.

Indicó que luego que dejó de escuchar ruido, salió de su escondite y entró a su casa, donde vio tendido a su padre con un balazo en la cabeza.

Luego vio a su hermano tirado en el frente de su casa boca abajo y no respondía porque estaba muerto, después supo que su hermana también había fallecido metros adelante. En el lugar se detuvo a Mariela y a su esposo Benito, a quienes la testigo reconoció plenamente como los autores de la masacre.