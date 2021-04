Trabajan ‘héroes’ sin seguro de vida

Alejandro Vargas / El Diario / Manta expuesta en el Hospital General

Ciudad Juárez— A través de mantas colocadas en los hospitales De la Mujer y General supeditados al Estado en esta ciudad, el Sindicato de Médicos, Enfermeras y Empleados del Ichisal (Smeeich) externó que los trabajadores que se encuentran en primera línea de batalla contra Covid-19 trabajan sin seguro de vida.

Lo anterior, señaló el Smeeich, aunque el gobernador Javier Corral, se jactó de haber conseguido tal beneficio al personal a través de los apoyos de diversos empresarios, pero después fueron retirados sin avisar a los empleados, dejando en incertidumbre a las familias de los que murieron o todavía laboran.

“Exigimos el pago de seguro médico y prestaciones para el personal de salud que murió activo durante la pandemia de Covid-19”, versan las pancartas del sindicato con al menos 200 agremiados en esta frontera, y que es dirigido por Héctor Rubén Meza Barrera, ginecólogo y obstetra, que fue consultado al respecto.

“Pudo ser la familia de cualquiera de nosotros, por eso a mí y a muchos de nuestros compañeros nos indigna que se nos trate de esa manera, que en el discurso nos digan héroes, pero en los hechos nos engañan, nos mienten, nos ningunean y está la población molesta después con el personal”, dijo el galeno.

El 25 de marzo pasado los miembros del Smeeich sostuvieron una rueda de prensa en la que expusieron el asunto, pero –refirió Meza Barrera–, al no recibir certidumbre, el jueves 1 de abril colocaron los carteles para visibilizar el trato que se le da.

“No tenemos una póliza y si no la tenemos no podemos reclamar el seguro. No se nos ha dado la certeza de que tenemos seguro. Les preguntamos y nos dan largas, y ya que se comporten de esa manera nos da mucho que pensar. Trabajamos en incertidumbre total, duele mucho, es terrible”, indicó el profesional.

Ante lo expuesto, la Secretaría de Salud manifestó a través de su departamento de Comunicación Social que estaría en condiciones de proporcionar un comentario oficial al respecto hasta mañana.