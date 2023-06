Trabajan en la conquista de su amor propio

Ciudad Juárez.- Al sufrir acoso escolar, Ariel, estudiante de primer grado de la Secundaria Altavista, ha encontrado en la escritura un camino para el desahogo mediante la expresión a través de su seudónimo, “El Hombre de Azul”.

Reveló que el más grande de sus conflictos es el acoso escolar, pues varios de sus compañeros se burlan debido al color de su piel y su aspecto, así como por su modo de hablar.

“Quería cada vez ir soltando una piedrita, porque sí estoy en muchos problemas, pero también en muchos alivios porque ya puedo soltarme en paz; mi problema más contagioso es el bullying que ahorita tengo porque casi media escuela me odia por ser negro, porque parezco indio, porque tengo voz distinta (acento) o simplemente porque soy feo”, relató.

Como especialista en psicología infantil, el doctor Vietnam Ibáñez Martínez reveló que el problema del acoso es severo, ya que del total de pacientes a quienes da atención, aproximadamente el 80 por ciento fue víctima de este tipo de violencia.

Sin embargo, el problema no se detiene ahí, pues reveló que hay tendencia de que ambas partes de este fenómeno tienen repercusiones en la edad adulta.

“Se tiende a replicar algunas conductas, ese sería un punto importante en el caso de las víctimas; en el caso de los victimarios ocurre algo que se le llama ‘largo plazo de desconexión moral’”, señaló.

Esto significa la justificación de los actos de violencia y los replican a mayor escala conforme se vuelven adultos, sin embargo, la víctima puede crecer con baja autoestima y perder los deseos de continuar con los estudios y en los casos más graves, el suicidio.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, entre el 2021 y marzo del 2023, un total de 15 adolescentes menores de 17 años se quitaron la vida (nueve hombres y seis mujeres).

Sin embargo, “El Hombre de Azul” relató que ya dejó de importarle lo que sus compañeros digan o piensen porque ya es feliz, esto pese a que sufrió abandono por parte de su madre, quien lo dejó con su papá.

Reveló que a los tres años sufrió un accidente que lo dejó en coma durante más de un año y al despertar, no logró volver a ver a su padre ya que falleció, motivo por el cual se quedó a vivir con su abuelo.

Pese a los obstáculos que ha enfrentado, Ariel se mantiene sonriente y alterna sus actividades escolares con las realizadas en el programa “EnAmorArte Jrz”, proyecto impulsado por el escritor independiente Alejandro Cháirez, quien busca mejorar las condiciones emocionales de los jóvenes mediante la expresión artística.

Ariel aprendió un poco de mecánica automotriz con su abuelo, también sabe hacer bloques, sin embargo, desea convertirse en chef, ya que presumió de ser “superbueno” en la cocina.

Con 11 años de edad, y bajo el seudónimo de “La Mochila Negra”, Yaretzi ha sacado algunas de sus tristezas y frustraciones por las burlas en su contra mediante la escritura.

La adolescente, que cursa el primer grado en la misma escuela que Ariel, se unió al programa debido a la angustia que le causaban los sobrenombres y señalamientos realizados por sus compañeros.

“Se burlan por mi físico pues he tenido mal cuerpo y sobrepeso, es lo que ellos me dicen y me veo fea”, reveló.

Un estudio realizado por la organización no gubernamental e internacional ‘Bullying Sin Fronteras’, reveló que entre 2022 y abril del 2023, México es el país con mayor índice de casos de acoso escolar a nivel mundial, ya que siete de cada 10 niños y adolescentes son víctimas.

No obstante lo sufrido, “La Mochila Negra” reveló que la escritura ha sido una grata compañera para salir adelante.

“Escribir me ha ayudado mucho porque pude sacar varias cosas; tenía un peso muy grande porque no tenía con quién platicarlo y ya cuando llegó ‘EnAmorArte’ logré escribrir, entregar y sacarlo todo”, relató.

