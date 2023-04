Trabaja SSPM con hombres para erradicar factores que generen violencia

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal por medio de la Dirección de Prevención Social continúa trabajando de manera permanente con la ciudadanía en el Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres y Masculinidades (CEMATH).

Antonio Salas Martínez, director de Prevención Social de la SSPM, informó que se cuenta con la participación de 60 beneficiarios en el CEMATH ubicado en la colonia Senderos de San Isidro, en donde se les brinda las herramientas para manejar y erradicar los factores que los llevan a generar violencia.

Así mismo, comentó que los procesos de atención se llevan a cabo de manera grupal e individual, por lo que cada caso se trata de una manera en específico, contando con psicólogos expertos en cada situación, además de la asesoría legal.

También informó que las personas que asisten a las terapias son canalizadas por medio de un tribunal, la UNEVID y/o empresas, pero también se cuenta con aquellos que llegan por voluntad propia, ya que quieren un cambio en su vida.

Además, dijo que se acaba de formar un grupo de cinco adolescentes quienes fueron canalizados a dicho centro al detectarse ciertas prácticas que requieren de ayuda psicológica dentro de la “Educacion sexual de la integridad”.

Mientras que en el CEMATH ubicado en el Gimnasio Centenario en la colonia 16 de Septiembre, asisten 16 adolescentes y niños que participan de manera permanente con el equipo de especialistas; dentro de estas acciones se trabaja con 15 participantes más en el comedor comunitario a un costado del gimnasio.

Salas Martínez, informó que los horarios de atención son los días martes de 10 am a 12 pm; jueves de 18:00 pm a 20:00 pm; sábados de 09:00 am a 11:00 am y de 13:00 a 15:00 horas.