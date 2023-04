TOTALGAS INVITA A CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO

Este 29 de abril TotalGas® invita a celebrar a los peques con actividades y premios en algunas de sus estaciones, será a través de una caravana y un recorrido con carros decorados donde se repartirán dulces, premios, además de realizarse actividades y juegos en tres de sus estaciones para celebrar en conjunto con sus colaboradores y ciudadanía en general.

El recorrido comenzará en estación Gemela Grande ubicada en Av. Rafael Pérez Serna 755 a partir de las 9 am y hasta las 10:30 am, para posteriormente partir a la estación Satélite ubicada en Av. Carretera Juárez Porvenir 1725 en donde se harán presentes en un horario de 11 am a 12:30 pm, el recorrido terminará en estación Electrolux donde estarán a partir de la 1 pm hasta las 2:30 pm.

Esta caravana tiene como objetivo celebrar a todos los peques que se hagan presentes en cualquiera de las tres estaciones donde se llevarán a cabo actividades y juegos, además contará con la presencia de personajes animados para tomarse fotografías y repartir premios y dulces.

TotalGas® extiende la invitación a toda la ciudadanía para darse cita este sábado 29 de abril en sus estaciones antes mencionadas para celebrar juntos el día del niño y recibir dulces y premios.

Con estas actividades, TotalGas® reafirma el compromiso con la ciudadanía para no solo brindar el mejor servicio y un combustible de calidad mundial en cada una de sus estaciones, sino que también es una marca comprometida con sus clientes y la comunidad en general brindando espacios de entretenimiento para todos.