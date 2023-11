Tomó cambio de horario desprevenidos a juarenses

Ciudad Juárez.- El cambio de horario vigente desde la madrugada del domingo tomó desprevenidos a algunos juarenses que acudieron una hora más temprano a cumplir con sus obligaciones ayer.

Fue el caso de Alma Rosa Santos, madre de familia que acostumbra visitar a su mamá para cuidados paliativos y que esperaba a que una farmacia de la ciudad abriera sus puertas. “Ni me fijé en que habría cambio de horario y me levanté como siempre lo hago. Hasta que llegué y se me hizo raro que estuviera cerrado y ya después me dijeron que había nuevo horario y tuve que esperar un ‘ratote’ allí”, señaló.

Desde ayer el Horario de Invierno entró en vigor a las 2:00 de la madrugada, para lo cual se debió atrasar una hora el reloj. Lo mismo ocurrió en la ciudad de El Paso, a pesar de que el 15 de marzo de 2022, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para mantener de forma permanente el Horario de Verano en todos los estados de Estados Unidos. Sin embargo, seguirá vigente hasta que no sea aprobado por la Cámara de Representantes.

José A., trabajador de una tienda de conveniencia ubicada en la avenida Plutarco Elías Calles, llegó a cubrir su turno minutos antes de las 5:00 de la mañana, con el horario modificado, pensando que eran las 6:00 de la mañana, horario que cubre de domingo a viernes.

“No me enteré que cambió la hora, pensé que iba a llegar tarde porque entro a las 6:00 y salgo hasta las 2:00 de la tarde, me hubiera quedado dormido un rato, ya ni modo”, dijo.

En tanto, las escuelas iniciarán sus actividades sin ajustes en su horario, al menos durante el inicio de la semana.

Regularmente, con el cambio de horario, también las escuelas ajustan sus entradas y salidas, pero hasta el cierre de la edición, la Subsecretaría de Educación en esta frontera no había sido informada de una modificación de horarios escolares.

Ciudad Juárez forma parte de los 33 municipios fronterizos que atrasan una hora su reloj el primer domingo de noviembre a las 2:00 de la mañana, al igual que Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Derivado de una iniciativa presidencial, el Poder Legislativo aprobó el decreto por el que se expide la Ley de los Husos Horarios, y el 30 de octubre del año pasado terminó por última vez el Horario de Verano en la República Mexicana, a excepción de los 33 municipios fronterizos de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Baja California y Nuevo León.

En marzo entró en vigor el Horario de Verano en la frontera norte. Con ese cambio de horario en la frontera, Juárez tiene la misma hora que la ciudad de Chihuahua y el centro del país.