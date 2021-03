Toman puentes vs corrupción estatal

Omar Morales / El Diario de Juárez

En protesta por la asignación irregular de concesiones de transporte público por parte del Gobierno estatal, ruteros bloquearon durante la mañana de ayer el puente internacional Paso del Norte y cerraron los accesos al “Libre”.

Además, los concesionarios tomaron las oficinas de ‘Pueblito Mexicano’ y calles aledañas para exigir al Estado procesos de licitación transparentes que permitan a los prestadores de servicio tener las mismas condiciones de participación que empresas ‘grandes’.

Tan sólo ayer, cerca de 2 mil unidades de colectivo urbano en la ciudad dejaron de prestar servicio ante la inconformidad por las concesiones adjudicadas la semana pasada, según explicó Matías Prieto Torres, de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio en esta frontera (Untrac).

Estas medidas obligaron al Gobierno del Estado a programar una nueva mesa de diálogo para hoy martes, con la intención de llegar a un acuerdo con los prestadores de servicio y despejar todas las dudas respecto al procedimiento.

Las protestas originaron un bloqueo de vialidades en los alrededores de las oficinas de Pueblito Mexicano, lo que incluso requirió la presencia de elementos antimotines para resguardar el perímetro.

Esto provocó embotellamientos viales en la parte norte de la ciudad durante unas seis horas.

Los manifestantes también atravesaron camiones para bloquear los cruces internacionales, impidiendo el paso hacia Estados Unidos por alrededor de una hora.

Alejandra de la Vega, subcoordinadora ejecutiva de Gabinete en la Zona Norte, indicó que “siempre los cambios generan molestias momentáneas”, al responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación respecto a las protestas registradas la mañana de ayer.

Los concesionarios sostuvieron una reunión con la funcionaria, en la que se acordó que se mantendría la comunicación entre las partes, mientras que poco después de las 11 de la mañana de ayer se inició el despeje de las calles.

Durante las protestas la titular de Transporte Público en la Zona Norte, Tania Amaya, no dio declaraciones. El Diario buscó la opinión de David Holguín, director de la dependencia en el estado, sin embargo, desde la oficina central en la ciudad de Chihuahua pidieron entablar contacto con la funcionaria en Juárez, quien no dio respuesta a llamadas, ni solicitudes de entrevistas por parte de los medios.

‘Estamos a favor de la modernización’

Matías Prieto Torres, integrante de Untrac, indicó que hoy a las 8:00 de la mañana sostendrían una reunión con autoridades del Estado para ver el tema de las licitaciones de concesiones.

“Estamos de acuerdo en la modernización del transporte, pero no en cómo hicieron la licitación; vamos a exigir que nos digan por qué nos dejaron fuera”, dijo.

“Hubo una empresa de Juárez que trajo gente de Monterrey para competir y les faltaron como siete documentos, y sin embargo es la que salió beneficiada. Vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen, parece que hay apertura de parte del Estado, pero que no hagan cochinadas”, agregó.

De acuerdo con Untrac, alrededor de 2 mil camiones fueron los que dejaron de circular ayer para sumarse a la protesta, destacando líneas como 1-A, 2 Lázaro, Juárez-Aeropuerto, Zaragoza, San Francisco, Riberas, Universitaria y Poniente-Sur.

Afirmó que de no llegar a un nuevo acuerdo con las autoridades, el gremio podría suspender el servicio que prestan a la industria maquiladora.

‘Queremos piso parejo’

Ever Morales, concesionario de la ruta Poniente-Sur, señaló que la intención de las protestas era que el Estado garantizara condiciones “parejas” para la participación en las licitaciones de la modernización del transporte.

“Hay muchas dudas, no se hizo el proceso de forma clara: de siete concesiones licitadas, cuatro se le entregan a la misma empresa, nosotros tenemos la duda de que se haya hecho de manera correcta. Queremos que la gente de Juárez participe y se dé toda la información y tiempo para participar”, dijo.

El concesionario señaló que se están realizando estudios para ver la efectividad de las unidades, sin embargo, exigió a las autoridades más ayuda para las empresas originarias de esta ciudad.

“Ya no estamos peleando una tarifa, en las financieras ven viable el sistema, pero si no nos ayudan aquí en Juárez estamos en desventaja contra grandes empresas de México, sólo que nos den la oportunidad de participar y no nos hagan de lado”, agregó.

Las protestas de ayer no sólo ocasionaron caos vial, sino que además, en redes sociales, un usuario reportó que debido al bloqueo, uno de sus familiares había fallecido cuando lo trasladaban al hospital de manera urgente.

Ante las afectaciones, los concesionarios pidieron una disculpa a la ciudadanía en general, según detalló Prieto Torres.

A través de un desplegado, también agradeció a Alejandra de la Vega por el diálogo sostenido ayer. Indicó que la Untrac está comprometida a mejorar el sistema de transporte en beneficio de los usuarios y la ciudad.

‘Todos los cambios cuestan’

La representante del gobernador en la Zona Norte, Alejandra de la Vega, reiteró que se acordó con los concesionarios mantener una comunicación constante para garantizar procesos transparentes.

“Estamos en la disposición de transparentar los procesos. Hay una ley de transporte que se aprobó el año pasado, donde vienen las bases establecidas; hay una obligación y disposición para enseñarles cómo fue el procedimiento, el cual se llevó a cabo con la debida legalidad”, dijo.

“El enfoque principal es modernizar el transporte y los usuarios puedan tener un viaje más confortable y rápido. Vamos a responder a todas sus dudas, todos los cambios cuestan, cuando cambias un modelo de operación cuesta trabajo porque estás acostumbrado a operar de una manera, pero hay que reinventarse, es una innovación que tenemos que pasar todos juntos”, agregó.

En la lectura de las actas oficiales del concurso de las siete diferentes rutas, se anunció que quedaría pendiente volver a licitar la ruta troncal I, debido a que en este concurso, la convocatoria se declaró desierta, asegurando que el nuevo procedimiento estaría listo para publicarse en los próximos diez días.

Por otra parte, la empresa Colectivos de Juárez será la que opere las pretroncales “Cereso por Eje Vial”, “Revolución por Eje Vial”, “Granjas por Pavo Real”, así como el tramo “Aeropuerto-Presidencia” de la ruta troncal II; mientras que la compañía Lazos 5 Puntos obtuvo la concesión del trayecto “Aeropuerto-Helio” de la BRT-2.

