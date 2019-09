Toman normalistas caseta de Ahumada

Ciudad Juárez— Estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Normal de Saucillo protestaron ayer en la caseta de Villa Ahumada en la que dieron el paso libre a los vehículos.

Los estudiantes exigen a la Secretaría de Educación del Estado que no los deje fuera de la institución, al haber concluido el pasado 27 de septiembre el plazo para la inscripción y no el 15 de octubre como se realizaba cada año.

Los 140 aspirantes a docentes que ya se encontraban en clases, se quedaron sin ser inscritos y tendrán que perder todo el año escolar y su derecho a la beca para estar en el internado, según indicaron.

Paula Simental, egresada de la institución, explicó que año con año, las autoridades firman una minuta para extender el plazo hasta el 15 de octubre, sin embargo, en esta ocasión no lo hicieron y aseguró que, a pesar de que han buscado el diálogo con la dependencia estatal, se han negado a recibirlas.

Una de las alumnas de nuevo ingreso que no alcanzó a inscribirse, quien prefirió omitir su nombre para no tener afectaciones, mencionó que su familia es de escasos recursos, por lo que de no poder acceder a la beca para estar en el internado, tendría que perder todo el año escolar, ya que no cuenta con recursos para inscribirse y costear sus estudios en otra institución.

“Nosotros formamos parte de la academia de primero y estamos en una situación que en verdad nos preocupa demasiado porque sería estar perdiendo parte de nuestra beca alimenticia como del internado”, mencionó.

La afectada explicó que la razón por la que se amplía el plazo es debido a que algunas de las estudiantes al llegar de diferentes ciudades y quedarse en un internado, no se logran adaptar y deciden retirarse, por lo que para ocupar los lugares de la beca se da oportunidad hasta el 15 de octubre para que puedan tomar una decisión.

“Yo quiero ser maestra porque me apasiona la docencia, desde pequeña siempre ha sido mi sueño el ser maestra, el compartir los conocimientos con los niños, es una tarea muy noble y prácticamente tienes el futuro de las mentes más inocentes en tus manos”, externó. Las estudiantes para maestras ya habían iniciado clases desde el 26 de agosto, junto con el ciclo escolar.

“Es algo muy necesario para mí y para muchas de mis compañeras el seguir con mis estudios aquí en la normal de Saucillo, me siento impotente, nos cierran la puerta para dialogar esto, que se den cuenta que nosotros como academia de primero estamos perdiendo mucho, estamos perdiendo nuestra carrera, nuestro futuro”, agregó.