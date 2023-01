Toman juarenses precauciones especiales

Ciudad Juárez.— Debido a la violencia ocurrida en la ciudad durante los primeros días del año, juarenses han asegurado tomar precauciones especiales para mantenerse a salvo, como el conocer rutas alternas, no utilizar polarizados demasiado oscuros en sus vehículos y dejar espacio suficiente en los semáforos para poder escapar, en caso de ser necesario.

Otras, como Dolores, han optado por evitar salir de sus viviendas más que para lo indispensable, aseguró luego de que el 1 de enero se registró un motín en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, en el que se fugaron 30 reos, 17 personas fueron asesinadas y 13 más resultaron heridas.

Tras la fuga de los integrantes de “Los Mexicles”, los fronterizos comenzaron a compartir en redes sociales medidas para autoprotegerse.

Entre las medidas de prevención que compartieron se encuentra la colocación de calcomanías en vehículos grandes, dar preferencia de paso a las unidades policiacas en caso de ver unidades oficiales en las calles y tomar su distancia de las patrullas, para evitar ser víctimas colaterales.

También destacaron el siempre mantenerse alerta al manejar por la ciudad y no distraerse con los teléfonos celulares, e incluso explicarles a los niños que en caso de una balacera deben tirarse pecho tierra.

“No es tiempo de salir”, “qué mal que quienes tengan que encerrarse sean los ciudadanos”, “si están en situación de peligro, olvídense de grabar, retirarse es lo mejor”, publicaron ayer los juarenses.

“La verdad he optado por no salir, más que a lo indispensable por trabajo, sí me asusta que me toque presenciar algo”, compartió Dolores, quien vive cerca de la avenida Ejército Nacional.

Sofia, quien vive en la zona del Pronaf, dijo que se ha mantenido atenta a las noticias para saber qué ocurre en la ciudad y no tener que salir si no es necesario o no circular cerca de donde acaban de ocurrir hechos violentos.