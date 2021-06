Toman calle en lucha por su vida

Fotos: Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Pacientes se manifestaron en el Paseo Triunfo / Ni las altas temperaturas pararon la protesta

Ciudad Juárez— Ante una abrupta reducción de hemodiálisis en el Hospital General, ayer un grupo de pacientes obstruyó el Paseo Triunfo de la República en exigencia del restablecimiento del servicio, ya que para todos ellos es una situación entre la vida y la muerte.

Los quejosos se apostaron ante el sanatorio desde las 07:00 horas, pero la necesidad del tratamiento fue tan grande que aún en sillas de ruedas y muletas taparon la circulación a la altura de la Montes de Oca cerca de las 09:00, primero de oriente a poniente, luego viceversa, ocasionándose aglomeraciones viales.

Si bien la clausura fue a la altura del inmueble, que está supeditado al Instituto Chihuahuense de la Salud, policías viales limitaron el acceso desde el cruce con López Mateos, por lo que tuvieron que lidiar con la molestia de los guiadores, ya que unos se dirigían a colocarse la segunda dosis de la vacuna anti-Covid-19.

“¡¿Dónde está Corral, dónde está AMLO?!”, exclamaban quienes sufren enfermedades renales que les impiden la correcta filtración de toxinas. De forma particular, dicho servicio no otorgado les cuesta alrededor de mil 800 pesos que –afirmaron– no tienen, ya que no han podido acceder, en su condición, a un empleo.

Naomi Macías, de 19 años, hija de Claudia Rosario, de 47, que padece diabetes, señaló que todo viene desde meses atrás por una presunta falta de pago del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) al Estado, por lo cual se ha dejado a un lado a beneficiarios del servicio, que reemplazó al Seguro Popular.

“Estamos aquí por la misma situación de la vez pasada (pues sucedió algo similar en abril). No nos quieren dar hemodiálisis, dicen que no hay insumos. Nos están mandando por fuera, pero el lugar más económico que había está cerrado porque no sirven las máquinas. Ya hay cuatro internados”, destacó la fronteriza.

A su vez, su madre comentó que las toxinas ya se le están subiendo a la cabeza: “ya no vamos a poder ni caminar porque nos faltan las sesiones, nomás nos dan una (de hasta tres necesarias) y no completamos y dinero no hay. Lo necesitamos todos nosotros”. Por su parte, Hermelinda García atraviesa por algo igual.

“Sólo pedimos que nos regresen las hemodiálisis, sí las necesitamos, y sin ellas, nos vamos”, puntualizó desde su silla de ruedas, atravesada en la arteria vehicular, con la voz entrecortada, mientras sostenía una sombrilla para cubrirse del sol, que ocasionó una temperatura de 41 grados centígrados (106 Fahrenheit).

Esos fueron sólo algunos de los casos, sin embargo, hubo muchos más. Para las 11:00 se llegó a un acuerdo, debido a que el administrador del lugar les informó que lograron conseguir un centenar de kits y aseguró que para la siguiente semana esperaban al menos otros 150. De no llegar, dijeron, volverán a protestar.

