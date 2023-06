Toman acciones ante precios altos en la Feria

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar indicó que ya se está aprovechando el abuso en el cobro de la comida en la Feria para hacer política.

A su vez, el comité organizador de la Feria Juárez 2023 manifestó en un comunicado que está haciendo esfuerzos por garantizar que el consumidor compre a precios justos, y una de estas medidas es clausurar definitivamente locales donde no se exhiban los precios. El alcalde aseguró que en esta ocasión el Municipio no se encarga de la organización de la feria, “es un acuerdo entre particulares donde el Gobierno municipal no tiene absolutamente nada que ver”.

PUBLICIDAD

Dijo que lo único que se exigirá a la Feria es que entregue cuatro millones de pesos al DIF municipal.

Agregó que como es un acuerdo entre particulares, el evento debe ser regulado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Creo que ahorita también se está aprovechando esta circunstancia de los abusos que hubo en el cobro de comida, ya se está aprovechando también para hacer política, pero finalmente es un acuerdo entre particulares que ya se llevó a cabo”, anotó.

El comité organizador emitió un boletín difundido por el Municipio en el que indica que como medida precautoria se invitó a la Profeco a unirse a estos esfuerzos, con la colocación de un módulo dentro de la Feria y a la vista del consumidor y de forma permanente.

“Feria Juárez 2023 en conjunto con sus locatarios, hacen un atento llamado al consumidor a sólo adquirir productos, alimentos, bebidas y/o servicios, en locales que exhiban sus precios a la vista del público, esto en apoyo a la economía del comprador directo en el recinto. Esta medida se realiza también en apoyo a los locales que manejan precios justos hacia el comprador final”, dice el comunicado.

Pantallas digitales con llamados y precios a la vista son algunos de los esfuerzos que el comité organizador de la Feria Juárez 2023 pone en marcha para que el consumidor asegure sus compras a precios justos, se informó.

acastanon@redaccion.diario.com.mx