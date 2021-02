Toma protesta nuevo secretario de Ayuntamiento

Cortesía

Ciudad Juárez— En sesión de Cabildo celebrada esta tarde tomó protesta al nuevo secretario del Ayuntamiento, Omar Alejandro Martínez quien quedó en lugar de Maclovio Murillo Chávez, quien renunció al puesto para sumarse a la defensa del sacerdote Aristeo B.

Durante la sesión 103 ordinaria se autorizó la desincorporación y enajenación a título gratuito 11 terrenos municipales, al DIF Municipal, Gobierno del Estado, a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y a dos asociaciones civiles, en varios de los casos, como el Estado y una asociación civil ya hay construcción de escuelas y un comedor, pero no se había formalizado el trámite.

Entre las asociaciones se encuentran Girasoles-Centro de Desarrollo Integral Para el Adulto Mayor y del centro comunitario del Espíritu Santo A.C; los espacios cedidos son para instituciones educativas de nivel prescolar, primaria y secundaria, así como para comedores comunitarios, además de estancias infantiles.

Además los regidores dieron la autorización para celebrar un contrato de comodato con el DIF, respecto de un bien inmueble municipal ubicado en la calle Navojoa, en la colonia Ampliación Fronteriza, el cual es un comedor comunitario.

Al terminar la sesión, el alcalde Armando Cabada pidió un aplauso para felicitar al regidor, el doctor Carlos Ponce Torres quien mañana cumplirá 82 años.

“No es sencillo en las condiciones en que los está cumpliendo, sabemos de tus pérdidas y nos unimos a tu dolor, pero finalmente es un año más que te regala Dios”, expresó el presidente municipal.

El regidor agradeció expresando: “se me cierra la voz por la pérdida de mi esposa y de mi hija, son golpes que nos da la vida y a veces no sabes por qué. Espero que Dios me de la fuerza para seguir trabajando y para calmar este dolor profundo”, expresó.