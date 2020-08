Toma el control de la tecnología

Su pasión por los videojuegos y la tecnología ha llevado a Víctor Talamantes a convertirse en uno de los mayores impulsores del desarrollo de dicha industria no sólo en esta frontera, sino en todo el país.

Víctor, es originario de Ciudad Juárez y con 35 años de edad es el fundador de Binmatter Studio y la iniciativa Indies México, ambas dedicadas al desarrollo e impulso de aplicaciones móviles, páginas web y videojuegos.

Nuestro entrevistado ha abierto las puertas de su casa a El Diario para platicar sobre el talento que existe en esta ciudad y las grandes oportunidades que tiene para hacer crecer dicha industria.





El Diario (ED): ¿Cómo nace el interés por desarrollar videojuegos y promover a la industria?





“Empecé muy joven, desde los 12 años comencé a programar, tuve la fortuna de que en la secundaria a la que asistí daban clases de computación; siempre me llamó la atención la tecnología y los videojuegos; la verdad no tengo memoria antes de ellos, crecí con un Nintendo Nes y es así que me involucré en todo esto”, comenta Víctor.

“Más tarde a los 16 años, hice mi primer página web, hablaba de las máquinas de baile que había en los “arcades”. En ese entonces siempre tuve la idea de adquirir todo el conocimiento que pudiera porque mi objetivo era poder trabajar para una gran empresa, sin embargo, conforme fui creciendo, también mis ideales cambiaron”, explica.

Víctor es egresado de la carrera de Sistemas Computacionales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Al ingresar a sus estudios, creció el interés por formar una empresa propia, debido al talento que existe en Ciudad Juárez y que migra hacia otros países en busca de consolidar sus sueños.

“Fue en ese momento cuando dije, ¿por qué no hacer una empresa para aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrece México?, y años más tarde fundamos Binmatter, yo tenía 26 años”, recordó.









ED: ¿Cómo ha sido el reto de Binmatter?





“Antes de Binmatter hubo otros dos emprendimientos relacionados con software y tecnología, ya cuando tuvimos más experiencia en el rubro, abrimos paso a esta compañía para enfocarnos únicamente al desarrollo de videojuego y apps (...) A lo largo de ocho años hemos desarrollado cientos de aplicaciones”, comentó el entrevistado.

Binmatter se ha convertido en uno de los estudios con mayor reconocimiento en la ciudad, empresa en donde se brinda empleo a 12 personas, integradas por 10 colaboradores y 2 practicantes, con la finalidad de impulsar el talento en la región.

“La idea es hacer por la pasión que tenemos, por impulsar el talento que hay en la región, que los juarenses, otras ciudades e incluso otros países conozcan que también aquí se puede desarrollar software de calidad, que es lo que hemos venido haciendo. Una vez más te digo, hacemos esto porque nos apasiona, y creo que esa pasión se ve reflejada en nuestro trabajo”, nos comparte Víctor.

Para nuestro entrevistado, la oportunidad de ofrecer espacios a los más jóvenes para que exploren y exploten todas sus capacidades es algo que lo llena de felicidad, pues asegura que de esta manera, Juárez puede volverse aún más competitiva ante el resto del mundo.

“Me alegra mucho que hoy en día haya carreras como la de Diseño Digital y Medios Interactivos porque para allá vamos, es muy grato que los jóvenes puedan estudiar estos programas y prepararse mejor porque al final del día ellos serán los competitivos en México y el mundo”, dijo.

“Los que nos dedicamos a la tecnología, debemos ser personas autodidactas, porque como sabes, la tecnología está en constante cambio, evolucionado, con nuevas técnicas y tenemos que seguir avanzando junto con ella, por lo que mi recomendación para los lectores es que no se conformen con lo que puedan aprender en un lugar”, agregó.

A lo largo de ocho años, Binmatter ha logrado consolidar sus productos no sólo en Ciudad Juárez, sino también en otras regiones del país y del mundo como la Ciudad México o Canadá, por mencionar algunas.

Entre los principales clientes a los que Víctor y su equipo han tenido la oportunidad de desarrollar alguna plataforma destacan empresas como Telos Communication, Citibanamex, Cinemex y Grupo Ruba.

Sin embargo, nos comparte cómo algunos proyectos siguen guardando un lugar muy especial, tal es el caso de Puzzle Pop Factory, videojuego lanzado hacer un par de años para dispositivos móviles y que atrajo las miradas fronterizas hacer aproximadamente tres años.

“Desarrollar un software es un verdadero reto, necesitas saber de matemáticas, de diseño e incluso involucramos a psicólogos para que las aplicaciones o juegos sean más atractivos para el usuario, se requiere de una amplia gama de disciplinas, no es sencillo, pero tampoco es tan complejo como se piensa, es cuestión de aprender lo que necesites”, explica.

“El tiempo para crear un producto es muy variable, depende mucho del proyecto, por ejemplo, Puzzle Pop Factory nos llevó casi dos años poder llevarlo al mercado, mientras que nuestro nuevo juego Fiesta.Live, tenemos un año desarrollándolo y estamos a seis meses de poder lanzarlo”, aseguró.









ED: ¿Qué necesita hacer Juárez para posicionarse en la industria de videojuegos y desarrollo de software?





“Tenemos una ventaja enorme, estamos en una zona geográfica muy privilegiada, siendo frontera con uno de los países más importantes del mundo. Lo cierto es que no hay mucho apoyo para los mexicanos que quieren incursionar en la industria, incluso los eventos de promoción están muy centralizados y enfocados a la exhibir los juegos de triple A y no a los de estudios independientes”, comentó.

Por lo anterior, es como nace la iniciativa “Indies México”, que en 2018 organizó el primer evento de promoción de videojuegos independientes en Ciudad Juárez, con la asistencia de más de 2 mil personas; evento que tras su éxito, en 2019 logró reunir a más de 30 estudios de todo el país en su segunda edición, cinco de ellos, originarios de esta frontera.

“Como todo, esto debe ser un trabajo en conjunto, más si queremos ver a la ciudad como un lugar donde hay todos estos emprendimientos, debemos seguir apoyando con todo tipo de ayudas a los que quieren incursionar. Lo segundo es tener claro que no es una tarea fácil, conseguir los recursos requiere mucho trabajo y esfuerzo, es una industria muy rica y bonita que puede llegar a ser muy importante para la ciudad”, señaló.

“Es difícil saber en cuánto tiempo lo lograremos, creo que podría empezar a verse un mayor crecimiento en cinco años, pero al menos ya los primeros pasos se han dado, gracias a Indies México con la que pusimos los reflectores en la ciudad, ya saben en otras regiones que estamos desarrollando buenos proyectos y que ya empezamos también a tener las carreras requeridas”, dijo.

En próximas fechas, Indies México abrirá la convocatoria para un “Game Jam”, una competencia que no sólo permitirá el desarrollo de nuevos proyectos, sino que además ofrecerá una serie de capacitaciones a los participantes.

“Estamos preparando este evento que será vía remota, posiblemente lo realizaremos a finales de 2020 para seguir impulsando la industria de los videojuegos. Se ofrecerán cursos previos y se prevé entregar un premio a los finalistas, aunque el objetivo principal es que hagan proyectos novedosos. Próximamente daremos más detalles en nuestras redes sociales, pero la intención es proporcionar a los participantes una temática específica sobre la cual deberán basar su trabajo que será evaluado por expertos”, comentó.





ED: ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes que quieren incursionar en esta profesión?





“Mi mensaje sería para que busquen aquello que les guste y después se apasionen por ello, cuando lo hagan, que le dediquen todo el tiempo posible para que se hagan muy buenos y al llegar a ese punto y sean muy buenos en lo que hacen, lo demás llegará sólo”, concluyó.









