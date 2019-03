Toma cambio de horario a fronterizos desprevenidos

Ciudad Juárez— El cambio de horario que se realizó la madrugada del domingo causó confusión entre algunos habitantes fronterizos quienes olvidaron adelantar una hora su reloj antes de irse a dormir el sábado por la noche.

“No adelante una hora en el reloj del despertador de mi casa y pensé que el aparato se pondría de manera automática la hora correcta, por lo que llegue tarde al trabajo”, comentó una empleada de una empresa.

Dijo que aunque durmió una hora más durante todo el día tuvo sueño, por lo que comentó que espera acostumbrarse durante la semana al nuevo horario.

“No dormí lo normal, dormí una hora más y aun así me quede con sueño”, expresó

El domingo a las 2:00 de la mañana dio inicio el horario de verano en Ciudad Juárez y terminará el domingo 3 de noviembre, informó el Centro Nacional de Meteorología (Cenam).

En el territorio nacional, excepto la franja fronteriza con los Estados Unidos de América y los estados de Quintana Roo y Sonora, el Horario de Verano iniciará el primer domingo de abril a las 2:00 de la mañana, es decir el 7 de abril, y terminará el 27 de octubre.

Con el cambio de horario, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua estarán desfasadas una hora hasta la primera semana de abril.

“En mi caso me acosté temprano durante la noche del sábado para no tener problemas para despertarme el domingo, pero aun así tuve un poco de confusión ya que no adelante una hora el reloj antes de irme a dormir”, comentó Berenice.

Sin embargo, otras personas llegaron tarde a su trabajo por la confusión que les provocó el cambio de horario.

“Si tuve problemas con el cambio de hora, no traía el celular y se me olvido adelantar una hora el reloj.”, comentó la recepcionista de un negocio que abre sus puertas al público el domingo.

Señaló que llegó corriendo al trabajo a pesar de que su turno de trabajo es vespertino.

“Fue mi error no haber adelantado una hora el reloj y prácticamente llegue corriendo al trabajo”, señaló.

Arturo, otro residente fronterizo, señaló que la hora se adelantó automáticamente en su celular, pero durante el día estuvo preguntando qué hora era ya que aún no se acostumbra al nuevo horario.

Especialistas señalan que la población en general no presenta mayores problemas con el cambio de horario de verano y logra adaptarse en los primeros tres días.