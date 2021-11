Juana María Tonche, de 48 años, encontró ayer tres camisas blancas que requiere para su labor como “parquera” o acomodadora de carros en la zona Centro. José García Pineda, de 61, buscaba también este tipo de prendas para acudir a pedir trabajo en una cartonera. Evelyn Ramírez, de 18 y empleada en una tienda cercana al mercado Reforma, escogía pantalones entre miles de artículos, entre los que preguntaba también por un perfume.

Todo, sin precios ni costo.

“Gracias a Dios que está aquí, porque habemos (sic) mucha gente pobre, sin recursos”, dijo García Pineda, originario de Veracruz, desempleado desde hace seis meses y quien también escogió un pequeño joyero de ixtle para que su nieta “eche cositas”.

Como ellos, alrededor de 30 personas se encontraban ayer por la tarde en la Gratis Tienda, un espacio gestionado por voluntarios como alternativa a la “economía capitalista” y que propone un cambio en la mentalidad alrededor del consumo en una de las ciudades más dependientes en México de la inversión extranjera directa.

“Puede llevarse cinco cosas; al final, se puede dar una cooperación voluntaria”, le explicaba a una recién llegada el encargado del proyecto, Julio César Morales.

“Vivimos en un sistema capitalista, donde las empresas hacen estas actividades para generar ganancias. Pero no es equitativo, prueba de ello es que hay mucha diferencia social, hay personas o demasiado pobres y hay personas extremadamente millonarias, no hay una igualdad, entonces la Gratis Tienda es un ejercicio que puede traer otro tipo de economía que no es para generar riquezas… donde todo mundo tenga un beneficio equitativo”, explicó Morales en entrevista.

La iniciativa, presente en la ciudad desde 2018, fue elegida el pasado martes por el Cabildo de Juárez como ganadora de la presea Fray García de San Francisco 2021, con la que el Municipio reconoce a personas físicas o morales que realicen actos en cualquier rama que signifiquen un beneficio “desinteresado” para la comunidad.

“No es algo que buscáramos. Sí buscamos la difusión, mas no el reconocimiento. Estos proyectos funcionan porque van de voz en voz”, dijo Morales, quien expuso que fueron propuestos para obtener la presea por el colectivo Petauro Lector, que promueve la lectura.

“Le digo que invierte mucho tiempo por nada, (nada) en el sentido económico; veo que sí se dedica mucho, se entusiasma y se apasiona, y esa energía se contagia… No es un proyecto perfecto y va creciendo, y llama mucho la atención e inspira mucho la buena vibra en la gente, que es algo que nos hace mucha falta en la ciudad”, apuntó Susana Torres, coordinadora de Petauro Lector.

Morales, de 39 años, declaró que ejerce su profesión como arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que tiene formación política “zapatista” y que conoció el concepto de la Gratis Tienda en un viaje a Berlín realizado con el fin de buscar actividades e iniciativas de protección al medio ambiente.

Fue así que en 2018 inició el proyecto, primero de manera virtual a través de una página en la red social Facebook; de inmediato sumó miles de seguidores hasta que, dijo, en enero pasado pudieron rentar un local en la zona Centro.

“La gente no está acostumbrada a soltar; hay muchos espacios solos que la gente prefiere tenerlos abandonados antes de prestarlos. Entonces, llegamos al Pasaje Correo, que tiene muchos espacios vacíos, busqué a los encargados de ahí, les dije que les podía pagar mil pesos”, contó.

“Al momento de ver que era un beneficio para la sociedad, dijeron ‘ya no te vamos a cobrar rentas y te vamos a prestar uno más grande’, y así fue surgiendo; nos hemos mudado cuatro veces en la misma plaza a locales más grandes”, agregó.

Morales habla en la entrevista de la tienda como un “proyecto emergente” y como un “ejercicio ético” en pro de la igualdad y la ecología.

“Deseamos fomentar el hábito de reutilizar, queremos que las personas, independientemente de su situación socioeconómica o estado de vulnerabilidad, ya no compren cosas nuevas; al momento de comprar algo nuevo se gastan recursos del planeta: agua, petróleo, árboles, energía y se contamina enormemente con residuos”, indica la página de Facebook.

“Trabajamos con los principios de la economía social y solidaria, una economía ética, de cooperación, igualitaria, equitativa y sustentable, donde logramos resolver nuestras necesidades a cambio de nada, o de lo que podamos ofrecer”, añade el texto de presentación.

La tienda se encuentra en la calle Manuel Bernal 290, en la zona Centro, donde miles de prendas de ropa y zapatos –además de algunos alimentos no perecederos y libros– se acumulan sobre tarimas de madera.

“Las cosas que se obtengan de la GT son para uso propio, no para irlas a arrumbar, acumular, mucho menos para irlas a vender. No se deben llevar cosas en mal estado, rotas, sucias o malolientes. No debe haber violencia ni discriminación”, informan las reglas en la página.

¿Qué puede encontrar en la Gratis Tienda?

•Ropa

•Calzado

•Libros

•Alimentos no perecederos