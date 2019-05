Todo lo hace por amor

Un plato con arroz y un mollete es el alimento que familias hasta con cinco miembros tenían para comer en un día, antes de contar con el apoyo de este comedor, localizado en la colonia Manuel Valdés.

Ovejitas de Dios se ha encargado de ofrecer durante cinco días a la semana un bocado de felicidad a los 100 visitantes de los lugares aledaños en el suroriente de la ciudad.

Desde hace 12 años Tomay Rosales inició compartiendo con los amigos de sus hijos los alimentos, porque a diferencia de su familia, ellos no tenían la fortuna de disfrutar como lo hacían sus hijos.

“Venían a jugar a la casa, pero yo veía que sus casa eran de cartón y me imaginaba que por su condición que sus padres no tenían lo suficiente para alimentarlos, así que se me hizo costumbre darles un plato de comida, hasta que sin darme cuenta pasó el tiempo y ya tenía 20 niños que se enteraron que yo regalaba comida”, platicó Rosales.

Hace cinco años que Rosales fundó Ovejitas de Dios, y debido a la demanda de personas que solicitaban alimentos, pidió apoyo en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, quienes le abrieron las puertas desde hace tres meses para que más personas que no tienen acceso a la alimentación básica, puedan comer en el comedor.

Rosales comentó que se mudó a El Paso y fue de esa manera que en la iglesia a la que acude, le ofrecieron apoyo económico para que continuara con su labor altruista.

“Ese fue siempre mi sueño, tener un comedor infantil, aunque aquí es tanta la necesidad que hay en los alrededores que ya recibo a madres solteras con sus hijos, la necesidad no es sólo de alimento, también necesitan ropa, zapatos y hasta útiles escolares, porque la mayoría no tiene para comer, mucho menos para pagar las inscripciones de la escuela”, refirió la encargada del comedor.

Son diez voluntarias las que cocinan con lo que los donatarios de la comunidad binacional les lleva al comedor.

La encargada Ovejitas de Dios explicó que son 20 madres de familia que acuden a comer junto con sus hijos, y en su mayoría son madres solteras que no tienen casa propia y obtienen el salario mínimo en sus trabajos.

Es el caso de Marisol, quien tiene cinco niños en edades entre uno y doce años, quien es madre soltera y no cuenta con un trabajo fijo.

“Camino treinta minutos desde mi casa para llegar aquí al comedor, esa es la única forma en la que mis hijos pueden comer, recibir ropa y ayuda para las inscripciones de la escuela”, platicó Marisol.

Otras de las necesidades con las que se apoya a las madres y sus hijos es con un porcentaje para las inscripciones y los útiles escolares. Si usted quiere ayudar puede acudir al comedor, ubicado en la calle Ejido Guachochi y Tomochic 1335, de la colonia Manuel Valdés, o llamar al teléfono 001-915-301-4546.





