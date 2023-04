‘Todo inició porque no había agua para beber’

Ciudad Juárez.— Las quejas iniciaron ese lunes 27 de marzo porque no había agua para beber y, con el paso de las horas, se acabó también el papel de baño y la comida programada para la cena fue asimismo insuficiente.

Después, una vez ante el incendio que cobró la vida de 40 personas, los guardias de la empresa privada de seguridad tuvieron que “buscar” los extinguidores. Uno de ellos tenía apenas un día de trabajo.

PUBLICIDAD

Tal panorama de carencias en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) incendiada en esta frontera aparece en las declaraciones que hicieron ante la Fiscalía General de la República empleados de la compañía Tank –o Camsa–, contratada por la dependencia federal para resguardar instalaciones como ese punto siniestrado en la zona Centro.

27 de marzo de 2023

“Todo se desarrollaba normal hasta aproximadamente las 12:00 horas, en que llegó un grupo de aproximadamente cincuenta migrantes varones, procedentes de un operativo que realizó personal del propio Instituto, los traían cinchados de manos, es decir, traían un cinto en las manos tipo esposas, llegando a la estancia provisional los oficiales de Migración les empezaron a quitar los cinchos, los revisaban y los ingresaban al área varonil; en esos instantes me doy cuenta de que uno de ellos traía al parecer un encendedor en la mano”, dijo el guardia Abel Gerardo H., que empezó a laborar un día antes.

“Me dirijo con él, le pregunté que qué era lo que traía en sus manos y se negó a mostrarme lo que traía, entonces forcejeamos, le quité lo que traía en la mano y efectivamente era un encendedor; yo se lo enseñé a varios oficiales de Migración, incluso al propio encargado, de nombre Daniel G. (ahora detenido), y les dije ‘miren lo que traía’, ellos sólo me escucharon”, agregó.

Después, continuó este testimonio, “los migrantes del área de hombres empezaron a manifestarse de que querían agua, luego papel para baño, pero no había garrafón lleno de agua, duraron horas sin tomar agua”.

Sería aproximadamente las 18:00 horas, continuó, “cuando llegó el tiempo de darles de cenar y algunos recibieron su cena, pero muchos se quedaron sin cenar porque no alcanzó la comida, entonces se empezaron a manifestar por esta situación”.

El declarante señaló también que expuso la situación a otra empleada, a quien identificó sólo como Liz y encargada del turno matutino.

“Le dije enfrente de ellos que no habían comido, y ella contestó ‘¿y qué?, yo tampoco he comido’, que qué quería que hiciera, entonces los migrantes se volvieron a calentar, es decir a manifestarse, y ahora se dirigían a mí con insultos sobre mi persona, pero yo no les hacía caso, y les apoyaba en lo que necesitaban. Le comenté a otro de Migración, que le dicen ‘El Negro’, al que sólo lo ubico por ese apodo y porque tiene una discapacidad en la mano izquierda, que no había agua, ignorando mi comentario”, dijo.

Minutos antes, a las 17:30, a la instalación había llegado su supervisor, Omar P., quien, una vez informado de los faltantes, los expuso a otro empleado del INM que el declarante dice le fue presentado como Eduardo A., jefe de recursos materiales.

Éste, según la declaración de Abel Gerardo H., le dijo a Omar P. que “el suministro de papel lo viera con personal de limpieza y que respecto al agua, llenara los garrafones con agua de la llave y les diera a los migrantes”.

Aproximadamente las 21:00 horas, continuó el relato de Abel Gerardo H., él y Omar P. fueron al baño con un garrafón y una jarra para llenarlos de agua, cuando empezaron a escuchar gritos.

“Salgo del baño, se acerca mi otro compañero, de nombre Alan Omar, y me comenta que lo apoyáramos porque los migrantes pararon todas las colchonetas en la reja con el fin de perder la visibilidad hacia lo que estaba sucediendo adentro”, dijo.

Él, narró, volvió al baño para informar a Omar P. de lo que ocurría, cuando el otro guardia, Alan Omar, lo alcanzó para informales “que los migrantes estaban prendiendo los colchones”, y que “cuando nosotros quisimos ingresar al área de la estancia varonil el humo ya estaba muy denso”.

En ese momento, dijo, “buscamos extinguidores, pero no había hasta el área donde se sacan los permisos, es decir, hasta enfrente en el área de la recepción, como a treinta metros había uno y no servía”.

El declarante agregó que una mujer empleada “que está afuera en el puente de inspección, que es servidora pública de la Aduana”, le prestó a Omar P. dos extinguidores, y que los elementos de la Guardia Nacional asignados a ese punto (al sur del cruce internacional Lerdo-Stanton) quisieron entrar junto con ellos, “pero ya no se pudo porque el humo estaba muy denso”.

En ese momento, dijo, vio que las mujeres migrantes estaban siendo desalojadas de la instalación.

“Primero se metió el señor C. –hoy detenido– a buscar las llaves de la estancia migratoria, y no las encontró, por lo mismo denso del humo, luego se metió mi compañero Alan Omar a buscar las llaves y él sí las encontró, por lo que sale corriendo rodeando el edificio hasta la otra puerta que se ubica de lado norte; esto es, un segundo acceso por la parte lateral izquierda del edificio, para ver si podía entrar, encontrando una reja, la cual sí abrió con las llaves que traía, pero la puerta de madera estaba cerrada, ya que sólo se cierra y se abre por dentro, por lo que se regresó y en virtud de que el humo salía hasta afuera, pues lo que hicimos era ayudar a las mujeres migrantes para el área Beta”, narró.

Minutos después, agregó, llegaron las autoridades, entre éstas el contralmirante Salvador González Guerrero, titular del INM en el estado, “señalándonos a nosotros, diciendo a varios elementos de la Guardia Nacional que se encontraban ahí que no nos dejaran ir, que nos metieran a resguardo, estuvimos en el área BETA hasta como a las 02:00 de la mañana”.

‘Comencé a buscar la llave’

La declaración de Alan Omar P. –ahora detenido y empleado por Tank desde el 17 de marzo pasado–, agregó que sus funciones son brindar seguridad perimetral del área de hombres, “debiendo informar cualquier suceso a personal de Migración”.

El lunes 27, aproximadamente a las 21:50 horas, al estar en su guardia, dijo, vio que los detenidos hicieron un muro con las colchonetas y que se percató de un olor extraño a plástico quemado, por lo que reaccionó “rápidamente, tratando de empujar” las colchonetas “metiendo ambos brazos entre las rejas de la celda, pero fue imposible hacerlo solo” debido a que sus compañeros estaban en el baño cargando el agua.

Cuando fue por ellos, agregó a este relato, se topó a Abel Gerardo, “quedándonos a mitad del pasillo rumbo a las celdas imposibilitados por la visibilidad y el oxígeno, ya que había mucho humo y era imposible respirar".

En ese momento, dijo, se encontraron a su supervisor, Omar P., quien cargaba una jarra de agua, “por lo que nos salimos”.

Afuera, agregó, se toparon a otra compañera empleada de la misma empresa, “quien estaba auxiliando a una agente de migración a evacuar a las mujeres”, a quienes “organizamos para que estuvieran tranquilas y nadie se diera a la fuga”.

Posteriormente, agregó, Abel Gerardo fue a donde estaba y le preguntó por las llaves de la celda varonil, ante lo que le respondió que no sabía “porque esas llaves son responsabilidad de personal de Migración, nosotros no usamos llaves, sólo avisamos a Migración si algo sucede”.

Por instinto, sin embargo, dijo, acudió con el encargado de turno, un oficial de Migración, a quien le pidió su camisa para entrar al área de oficinas para buscar las llaves.

“Fui y la mojé y me la puse para cubrir mi nariz y boca a fin de poder ingresar a las oficinas y comencé a buscar la llave de la celda y una puerta de madera que tenía un pasador puesto, encontré las llaves de la puerta blanca a un costado de unos papeles que estaban en un escritorio… me dirigí al área de hombres pero ya no había mucho oxígeno y fue imposible el paso hacia el interior y abrir la puerta blanca de madera, me regresé corriendo hacia afuera, dando la vuelta al instituto, abriendo el candado de la puerta por donde meten migrantes, lo quité, y se abrió un portón de color blanco, intenté empujar la puerta a ver si se podía romper el seguro que está por dentro pero no se pudo, entonces me regresé por donde había salido, me encontré a mi supervisor Omar P., le di las llaves y el candado”.

‘El humo era muy denso’

Omar P., por su parte, declaró que laboraba para Tank desde hace aproximadamente un año, y que a partir del 10 de marzo fue nombrado supervisor. El lunes 27, dijo, llegó a su posición a las 17:30 horas y, al entrevistarse con los dos elementos que se encontraban en el área varonil, le expusieron la falta de agua, por lo que se comunicó con Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales en el INM.

“Me respondió que lo del papel higiénico lo podía ver con la gente de limpieza, y lo del agua que llenara los garrafones con agua de la llave”, dijo.

Gestionado el papel, señaló, otra empleada –que sólo identificó como Paloma– le dijo que no usara agua de llave debido a que “no era potable, porque tenía tiempo que no habían cambiado los filtros del agua y tenía una tonalidad amarilla, que ella lo que quería evitar era que se fueran a enfermar los migrantes”, y que le suministraría el recurso.

Debido a que el agua no llegó, agregó Omar P., Abel Gerardo y él acudieron a llenar los garrafones al baño y, cuando fue a la cocina por una jarra, él primero se percató del incendio.

Al dirigirse hacia el pasillo, declaró, antes de ingresar a la estancia, el humo que había adentro ya era muy denso, “por lo que me regresé a buscar algún extintor, no encontrando ninguno, hasta el área de recepción o de usuarios encontré uno”.

Omar P. dijo también que “dicho extintor se le facilitó a un agente de Migración, desconociendo su nombre”, y que después intentó volver a la estancia “pero el humo era muy denso, sin permitirme avanzar… por lo que salí al área de usuarios, a buscar más extintores, no encontrando tampoco en esa área ningún extintor”.

Al dirigirse a la parte exterior del edificio, señaló, “una señora de uniforme azul traía unos extintores, a lo cual los tomé y, al dirigirme hacia ingresar a la parte de adentro, personal de la Guardia Nacional ya no nos permitió entrar por la situación en que se encontraba el humo”.

El declarante agregó que, una vez fuera del edificio, ordenó a sus subordinados que “se colocaran en puntos estratégicos y no se movieran”.

Ahí también, agregó, mientras apoyaba en el resguardo de las mujeres, “al mismo tiempo se le informaba vía telefónica al Contralmirante Salvador González Guerrero, titular del Instituto Nacional de Migración aquí en Juárez sobre los sucesos”.

Cuando avanzaba al área de estacionamiento, agregó, vio que ya se encontraban los cuerpos de auxilio y de dependencias de seguridad.

“Después se acercó conmigo el contralmirante Salvador González Guerrero, comentándome que por qué no habíamos podido romper el candado, a lo que yo le comenté que si no nos dejan tener ningún objeto punzocortante, menos un hacha o algún objeto con el cual pudiéramos romper nosotros dicho candado, que mis compañeros y el de la voz hicimos hasta lo imposible para poder salvaguardar la vida de las personas”.