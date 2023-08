Todo esto encontraron en operativo dentro del Cereso 3

Luego de concluida la revisión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Juárez la tarde de ayer, Ricardo Fernández Acosta, titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, informó que se localizaron más de 340 artículos prohibidos en el interior del penal.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a cargo del Sistema Penitenciario del Estado, precisó que entre los artefactos asegurados no se localizaron armas de fuego u objetos similares, únicamente objetos puntiagudos de elaboración manual. No obstante, se aseguró una cantidad importante de artículos personales que no están permitidos por el reglamento, que se enlistan a continuación:

24 Bocinas

4 Aparatos reproductores de DVD

1 Computadora

1 Consola de videojuegos Xbox con 2 controles

5 Máquinas de cortar cabello con accesorios

4 Memorias USB

3 Figuras de la "Santa Muerte"

1 Figura con la imagen de una diabla

12 Desarmadores

1 Serrucho

11 Cargadores para dispositivos electrónicos

71 Gorras

56 Puntas hechizas

3 Pares de sandalias de distintos colores

51 Playeras de distintos colores

1 Esclava con las características de la plata

1 Dije con la imagen de la "Santa Muerte"

1 Videojuego portátil

7 Tablets

4 Cajas convertidoras de señal para televisión

11 Relojes de mano

1 Aire portátil

12 Artesanías alusivas a grupos criminales

1 Figura con la imagen del diablo

1 Máquina para tatuar con accesorios

6 Pinzas de herramienta

2 Bolsas con bisagras

1 Bolsa con pedacería de cable eléctrico

1 Máquina de equipo dental

21 Pares de tenis de diferentes colores

1 Par de pantuflas

1 Módem para Wi-Fi marca Alcatel

1 Cadena de joyería con las características del oro

1 Dije con la imagen de un león

24 Porciones de cocaína, las cuales fueron puestas a disposición de la FGE

El titular de la Secretaría, Gilberto Loya, aseguró que se mantendrán operativos permanentes al interior de los Ceresos, bajo una política de cero tolerancia, pues son productos, indicó, que ingresan de manera ilegal como intentos de la delincuencia por volver a apoderarse de los centros penitenciarios.