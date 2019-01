Toda una vida juntos

Ciudad Juárez- Por más de tres décadas su casa, compuesta sólo de unos pequeños cuartos construidos con trozos de madera agujerada, pallets, cartón y cobijas, ha sido el refugio de la pareja conformada por Juvencio García, de 67 años y María Esther Reyes, de 70.

Ambos se han acostumbrado tanto al frío por las múltiples aberturas que hay en las paredes y el techo, como a no tener algo qué comer.

Su hogar está situado en un barranco sobre la calle Quichés de la colonia Azteca, donde no sólo ellos adaptaron el espacio, sino también unas 11 familias se acomodaron en este sitio, aunque la única vivienda de madera es la de ellos.

El reloj marca las cuatro de la mañana cuando García se levanta de un colchón con mitades de bloque como base, para subir a la calle a un cuarto que ha fincado por 10 años. No sabe leer ni escribir y por ello es pepenador hace ya mucho tiempo, narró.

Conforme avanza el día y caen los rayos del sol, emprende su camino de dos horas en una bicicleta que adaptó con una canasta al frente, para ir en búsqueda de compradores de chácharas que encuentra en la basura, por las cuales gana entre 20 y 50 pesos, que ahorra para el final de la semana y sumar 200 pesos para adquirir fideos, frijoles y chiles para comer.





El frío se cuela por toda la vivienda



“Yo me voy un rato a la calle a ver qué Dios me da”, comentó resignado y cabizbajo, mientras expuso que muy temprano acudió al médico porque en la noche no podía respirar bien, aunque dijo no creer que se deba al frío que se siente por toda la vivienda.

La sala y cocina están en un cuarto de cuatro metros por cuatro, el frío y el sol entran por varios espacios huecos entre el cartón y la madera, y el techo se nota hundido por el tiempo, incluso tiene un agujero por el que se mete el agua cuando llueve, comentaron.

El refrigerador y una televisión que tienen son prestados, y los únicos espacios en los que pasan su día son en un pequeño sofá desgastado y sus colchones ya marcados por los años.

No cuentan con agua potable, sólo con una manguera afuera de la casa que los abastece para que María pueda lavar los trastes y calentar agua para café o lo que haya en su despensa, que a veces es nada.

Hace años una vecina les regaló bloques para construir otro cuarto, y fue García quien por un año edificó una recámara para su esposa, y a pesar de ser el cuarto con mejor aspecto de su casa, un espacio de arriba es cubierto con cartón.

“¿Yo cenar?, ya no ceno, mi comida es, como ahorita todavía no almorzamos”, dijo ayer a mediodía, y añadió que normalmente comen sopa y frijoles, pues es para lo que les alcanza.

“Dentro de lo que cabe para mí está bien, mis condiciones en el tiempo que he vivido aquí, Dios me ha ayudado, me ha socorrido, ¿a quién no le gusta mejorar? A muchos nos gusta mejorar pero cuando no se puede, no se puede”, dijo García.

Comentó que lo único que le gustaría mejorar sería “la papa”, tener alimento todos los días para él y su señora.

De acuerdo con archivos periodísticos, los adultos mayores son un sector de la población que enfrenta discriminación y abandono, según lo indican asociaciones que trabajan con personas de la tercera edad.

Las mismas han indicado que socialmente no tienen oportunidad de desarrollarse por factores como las carencias económicas, problemas de salud, discriminación y falta de políticas públicas.

En Ciudad Juárez, hasta el 2015 había en Ciudad Juárez 121 mil 270 personas de 60 años en adelante, según el Consejo Nacional de Población (Conapo), y un gran porcentaje viven en abandono, expuso el Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor.

Para ayudar a la pareja puede comunicarse al número 656 4 71 35 79.





[email protected]