Tocan la campana de los triunfadores

Ciudad Juárez— Después de un intenso tratamiento contra el cáncer, tres personas lograron vencer la enfermedad y este fin de semana tocaron la campana de triunfadores, dio a conocer Eloísa Ayala, directora del Centro de Manejo Integral del Cáncer Onamican.

“El que María Luisa, María de los Ángeles y Fernando José hayan logrado vencer el cáncer, nos demuestra que con la detección oportuna de la enfermedad es también la oportunidad para vencerla y que en la lucha contra el cáncer se puede ganar”, dijo Ayala.

Explicó que en un sencillo festejo que se llevó a cabo en las instalaciones de Onamican, estos tres pacientes tocaron la campana porque están libres de la enfermedad, María Luisa y María de los Ángeles de cáncer de mama, mientras que Fernando José, de cáncer de testículo.

Eloísa comentó que además de ellos, en Onamican tienen otros 10 casos de personas que ya se recuperaron totalmente, pero también tienen algunos que siguen en tratamiento.

Lo trascendente del triunfo de estos tres pacientes sobre la enfermedad, indicó, es que la comunidad se dé cuenta de la importancia que tiene revisarse ante cualquier síntoma que considere que algo ocurre en su organismo, pues la prevención y la atención oportuna son las mejores armas contra el cáncer.

“La gente debe hacerse los exámenes correspondientes cuando sienta que algo está mal, ya que detectar a tiempo la enfermedad es más tratable, no se le deja avanzar y es más factible curarse”, expresó.

La directora de Onamican, palabra que en idioma rarámuri significa “Doctor del cáncer”, mencionó que en esta asociación se atiende a hombres y mujeres de bajos recursos económicos, a quienes se les apoya con el servicio de consulta oncológica, psicología, fisiatría, nutrición, quimioterapia y curaciones.

Donación de sangre

Ayala informó que una de las formas en que la comunidad juarense puede colaborar con esta institución es dando sangre, ya que este tejido es vital para los pacientes de cáncer cuando reciben su quimioterapia.

Los donantes pueden acudir a el Banco Regional de Sangre, que ahora está situado en el edificio que se encuentra atrás de la Presidencia municipal, donde antes estaban las oficinas del Registro Civil, en la zona Centro de la ciudad.

Ayala dijo que de acuerdo con los lineamientos que se manejan para la aportación de sangre, los requisitos para los donadores son: peso mínimo de 54 kilos, no vacunas en los últimos 28 días, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar embarazada o en período de lactancia, no estar consumiendo antibiótico, no estar desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.

Cualquier persona que tenga entre 18 y 65 años de edad y cumpla con estos requisitos puede ser donador y en 48 horas recupera el tejido, además de que no le causa ningún problema de salud, indicó.

La sangre segura es fundamental en los tratamientos y en las intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos, de acuerdo con lo que indica la Organización Mundial de la Salud.