Toca la campana tras vencer al Covid

Hace 12 días, Adelaida ingresó al Hospital Militar Covid-19/31 con fiebre, náuseas y problemas para respirar; ayer salió entre aplausos tras haber vencido al virus que ha afectado a más de 4 mil personas en Ciudad Juárez.

Adelaida Domínguez, de 33 años, es trabajadora de una maquiladora dedicada a la fabricación de productos médicos, y ayer se convirtió en la primera civil dada de alta de la Unidad Operativa de Hospitalización Covid-19, ubicada dentro de las instalaciones de la Guarnición Militar, cuyo personal ofreció a los juarenses su atención médica contra el coronavirus.

“Estoy muy feliz, lo primero que voy a hacer es llegar y abrazar a mis hijos”, aseguró emocionada la madre de tres niños, de 9, 6 y 3 años de edad.

La originaria de Mérida, Yucatán, pero habitante de Ciudad Juárez desde hace más de 15 años, dijo que comenzó a tener mucho dolor de cuerpo y temperatura, pero al ver que los síntomas empeoraban y tras haberse enterado en las noticias de la instalación del hospital militar, decidió acudir a la Guarnición Militar para pedir ayuda.

“Cuando llegué traía mucha temperatura, dolor de cabeza, estaba mala del estómago, tenía náuseas y no podía respirar”, narró luego de tocar la campana en señal de la victoria que logró contra el virus.

Después de ser despedida entre aplausos por el personal que la atendió, Adelaida fue recibida por su mamá y su hermana, quienes la abrazaron llenas de emoción y agradecieron al personal militar y de Salud haber salvado su vida, evitando así que se sumara a las 634 personas que hasta ayer habían muerto en esta frontera a causa de Covid-19, según las estadísticas de la Secretaría de Salud.

Adelaida no sabe dónde se contagió, pero aseguró que durante la pandemia su vida se convirtió en su casa y su trabajo en la maquiladora, la cual por hacer productos médicos es considerada de actividad esencial.

“Era de mi casa a mi trabajo nada más”, afirmó quien según lo que ella sabía hasta ayer era la única que había dado positivo al nuevo coronavirus (Covid-19) en su trabajo. Y aparentemente, en su casa tampoco hubo alguien más enfermo o no se dieron cuenta.

“Anteriormente ya me habían atendido en un hospital militar y me atendieron muy bien. Y aquí –la atención– fue muy buena la verdad, muchas gracias por toda la atención que me dieron”, dijo al personal médico.

El hospital militar está equipado con una ambulancia urbana, 30 camas de hospitalización, un carro rojo para reanimación y un electrocardiógrafo.

Entre el personal del hospital se encuentran médicos generales, enfermeras generales, afanadoras y capturistas de datos.

El personal de Sanidad Militar también forma parte de sus operaciones, con un médico militar (con especialidad en medicina interna); dos médicos militares en medicina general y cuatro oficiales de sanidad, licenciados en Salud Pública y Urgencias Médicas.

El mayor médico cirujano Irvin López Arias, jefe del área de hospitalización y enfermería, destacó la importancia de la detección temprana del virus, para evitar complicaciones y tratamientos invasivos.

También destacó a la comunidad fronteriza que la unidad hospitalaria está abierta a la comunidad, y se dijo que hasta ayer no había más pacientes internados.