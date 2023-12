Títulos ‘sucios’ frenan regularización de autos

Ciudad Juárez.- A unos días de que termine el plazo de regularización de autos “chuecos”, en el módulo del Municipio se ha atendido a 79 ciudadanos con vehículo cuya serie inicia con letra, pero presentan un título “sucio”, por lo que el trámite no se pudo realizar y se ha tenido que hacer la gestión para regresar el dinero, dio a conocer la coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza.

Explicó que en el caso de los autos fabricados en Europa o Asia que se van a regularizar, no se acepta que el título sea “salvage” o “bill of sale”.

“Hemos tenido una situación porque llega el ciudadano con título ‘salvage’ y no entran, tiene que ser título limpio, no hay otro título que lo sustituya; en el caso de los vehículos con número ahí entran los ‘salvage’, o los ‘bill of sale’ u otro tipo”, indicó la funcionaria.

Dijo que cuando el ciudadano no trae el título limpio se hace el trámite ante Chihuahua para regresarle el dinero que pagó, ya que ese monto se paga directamente ante el SAT.

“Se tiene que hacer el trámite a Chihuahua y luego Chihuahua lo hace a México, se justifica porque trae un título ‘salvage’”, anotó Mendoza.

El módulo del Municipio se ubica en el estacionamiento del AquaDIF, sobre la calle Costa Rica.

La funcionaria aseguró que el módulo, operado por personal del Gobierno municipal, la Secretaría de Bienestar y el Registro Público Vehicular (Repuve), marcha sin contratiempos, además de que se tiene el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que no exista ningún contratiempo para la ciudadanía.

Dijo que la emisión de constancias no depende del Municipio y para aquellos que deseen presentar denuncias por lo que consideren está mal, proporcionó el número de contacto (656) 669–4446, visible en varias mantas instaladas en el lugar.

En un llamado a la colaboración ciudadana, Mendoza invitó a tramitar citas en otros módulos del Registro Público de Vehículos (Repuve) disponibles, como Mitla, Pueblito Mexicano, El Paseo y Mezquital, para reducir la saturación en este módulo de El Chamizal.

La funcionaria recomendó que sólo asista el titular del vehículo, presentar documentos legibles, completos y sin alteraciones que puedan comprometer su validez oficial, durante el horario exacto de su cita.

El proceso de regularización requiere que los interesados programen una cita en línea a través del sitio web de Repuve. Para ello, es necesario contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), el número de identificación del vehículo (NIV), correo electrónico, código postal y número de teléfono.

La página web para programar una cita es: https://www.regularizaauto.sspc.gob.mx/

Una vez obtenida la cita, los propietarios de los vehículos deben acudir al módulo en el horario de atención, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

En el lugar se les solicitará presentar los siguientes documentos: un comprobante que acredite la propiedad del automóvil, una imagen impresa del NIV en forma de calcomanía o fotografía, una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, un manifiesto firmado bajo protesta de decir verdad, un comprobante de pago por 2 mil 500 pesos y una copia impresa de la cita del Repuve.

La regularización de autos termina el 30 de diciembre, y a la fecha el Gobierno federal no ha anunciado una nueva prórroga. (Araly Castañón / El Diario)