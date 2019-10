Tiran caso de homicidio vs ‘azteca’ por falta de pruebas

Por insuficiencia de pruebas, un Tribunal de Enjuiciamiento absolvió a un presunto miembro de la pandilla “Los Aztecas” de haber cometido un homicidio en diciembre del 2017 en la colonia Ladrilleros y Caleros.

El Ministerio Público (MP) pretendió acreditar la responsabilidad de Santos Javier Ledezma Sánchez con una entrevista ministerial realizada al propio detenido en el 2018. Pero el juez Carlos Jaime Rodríguez García señaló que ese tipo de pruebas son propio del anterior sistema penal y la desechó.

El 18 de diciembre del 2017 entre las 16:30 y las 19:30 horas en las calles Nicolás Hermosillo y Privada Pino Suárez de la colonia Ladrilleros y Caleros, la víctima Luis Armando Bernal Guillén fue ejecutada por varios hombres.

La víctima recibió unos seis impactos de bala, en el tórax, en el costado, en ambos pulmones y en el riñón. La causa de muerte de Ledezma fue shock hipovolémico consecutivo a laceración pulmonar causada por disparos de arma de fuego en el tórax.

Al emitir el fallo absolutorio, el titular del Tribunal de Enjuiciamiento unitario dijo que el MP sólo acreditó que se cometió el delito de homicidio calificado pero no la responsabilidad de Santos Javier Ledezma porque en el actual sistema de justicia penal adversarial no está permitido introducir las entrevistas y declaraciones de los acusados si estos no rinden declaración ante el Tribunal para respetar el principio de contradicción.

“Por cuanto a la entrevista enunciada con anterioridad. No debe ser tomada en consideración… las entrevistas solo se verifican con el fin de encausar la investigación y no substituyen a la fuente de donde se obtiene la versión, la cual debe ser sometida al principio de contradicción”, señaló el juez al absolver a Ledezma en una audiencia realizada a tarde del lunes pasado.

Ledezma no quedó en libertad porque el pasado 15 de julio fue encontrado culpable de haber asesinado a dos personas, J. Matilde Ramírez Hernández, de 59 años y Édgar Isaac Rodríguez Rodríguez, de 14 años, el 5 de enero del 2018 en un taller mecánico ubicado en la calle Privada de pino Suárez número 523 de la colonia Ladrilleros y Caleros.





[email protected]