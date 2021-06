Tienen más de 24 horas sin luz

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— Familias que habitan en la calle Oasis de Argelia del fraccionamiento Praderas de los Oasis II tienen más de 24 horas sin el servicio de electricidad y pese a los reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les han restablecido la energía eléctrica teniendo que soportar temperaturas por arriba de los 39 grados en sus propias casas.

Elizabeth Carmona, una de las vecinas, dijo que ella ha realizado los reportes C0404644813 y C0404646802 y las personas encargadas de recibir las quejas de la CFE no le han manifestado algún tiempo estimado de cuándo volverán a tener luz nuevamente siendo que ya se le echaron a perder los alimentos del refrigerador.

“Estamos como en un asador, hirviendo en calor”, expresó la mujer quien señaló que pasó una noche terrible junto con su hija y su hijo, ya que se acostaron en el piso, después en el sillón, luego acercó las camas a la ventana ya que comenzó hacer un viento, y en el caso de ella se metió varias veces a bañar, pero no pudieron dormir más de tres horas seguidas ya que el calor es insoportable.

Dijo que no tiene algún familiar en la ciudad para irse a su casa mientras que se restablece el servicio de energía, por lo que permanecen en su vivienda soportando la alta temperatura.

Señaló que se quedaron sin electricidad el jueves a las 5:15 de la tarde y este viernes alrededor de las 4:36 regresó la luz, pero no habían transcurrido más de 40 minutos cuando escuchó un fuerte estruendo, como que estalló el transformador de la calle Pradera de los Oasis y avenida Roma, y nuevamente se quedaron sin energía.

“Yo he estado llamando a la CFE y me dijeron que ya iban a reinstalar la luz; vi una cuadrilla de trabajadores de la empresa y uno de los empleados me dijo que faltaba una pieza para reparar el transformador. Eso fue como a las 2 de la tarde, pero tal parece estalló el mismo”, expresó.

Carmona dijo que cuando se fue nuevamente la luz volvió a llamar para hacer el reporte, pero en esta ocasión la persona que la atendió no le dio tiempo estimado para que se restablezca el servicio de energía eléctrica.

“Trabajo en casa y cómo no cuento con el servicio Internet por falta de electricidad tuvo que rentar una computadora; la casa está muy caliente, esta es de dos plantas y la parte superior está hirviendo; se me echo a perder el pollo, la carne roja y la leche”, expresó.

Dijo que ni siquiera habían comido porque no ha prendido la estufa por el intenso calor y además no ha podido cargar la batería de su teléfono.

Expresó que para colmo le sentó mal la vacuna contra el Covid-19 y el médico le dijo que tenía que estar hidratada, no exponerse al sol ni a las altas temperaturas.

“Me comenzó a dolor bien fuerte la cabeza y el rostro; sentía muy caliente, no me podía mover y las manos se pusieron bien blancas, por lo que me pusieron bolsas de hielo y me dieron una para traerme a la casa, pero se hizo agua ya que no está funcionando el refrigerador”, expresó.

Señaló que ella ha dormido sólo tres horas, siendo que le pidieron descansar ya que prácticamente pasó la madrugada en la regadera.

Mencionó que el viernes de la semana pasada también se les fue la luz y es cada vez más frecuente, ya que en la calle principal se pone un tianguis con muchos vendedores y la gente les pasa luz con extensiones. “No sé si esto afecta, pero están alrededor de 100 personas colgadas”, expresó. “

Agregó que el recibo por el consumo de electricidad llega muy puntal y la paga también muy puntal, por lo que consideró que no es posible que esté pasando por esta situación e incluso su papá le expresó que ya parece que vive en Venezuela por que cada semana se queda sin luz.